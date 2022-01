Jest decyzja USA. Wyślą do Europy dodatkowe wojska

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że niedługo skieruje dodatkowe wojska do państw Europy Wschodniej. Amerykański przywódca zaznaczył, że nie będzie to duża liczba.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w bazie sił powietrznych Andrews po powrocie z Pittsburgha, prezydent USA został zapytany czy podjął już decyzje o wysłaniu do Europy Wschodniej wojsk amerykańskich.



– Skieruję wojska USA do krajów NATO w Europie Wschodniej w nieodległej przyszłości – odpowiedział Joe Biden. Dodał jednak, że nie będzie to duża liczba.



Kilka dni temu na polecenie prezydenta USA Pentagon postawił w stan podwyższonej gotowości 8500 amerykańskich żołnierzy.



Choć wchodzą one w skład NATO-wskich sił szybkiego reagowania, Biden zastrzegł sobie możliwość wysłania do krajów wschodniej flanki NATO amerykańskich oddziałów na zasadach bilateralnych.

Putin już zdecydował?

źródło: Portal tvp.info, PAP

Wczoraj sekretarz obrony Lloyd Austin powiedział, że rosyjska armia osiągnęła już zdolność bojową do ataku na Ukrainę choć przyznał, że Władimir Putin prawdopodobnie nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ataku.Zobacz także -> Szef Pentagonu: Putin osiągnął już zdolność bojową do ataku na Ukrainę Szef połączonych sztabów generał Mark Milley ostrzegł Moskwę, że za ewentualną inwazję zapłaci wysoką cenę.Powiedział też, że w razie zagrożenia USA są zobowiązane do pomocy sojusznikom ze wschodniej flanki i że poważnie traktują zobowiązania wynikające z artykułu 5 Paktu północnoatlantyckiego.