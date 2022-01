Karmili 2-letniego Marcela niedopałkami. Sąd łagodny dla dzieciobójców?

28 stycznia, odbyła się kolejna rozprawa sądowa matki i ojczyma 2-letniego Marcela z Chodzieży, który został zamordowany w marcu 2020 roku. Przed zabójstwem rodzice mieli znęcać się nad chłopcem m.in. bijąc i podduszając go, czy karmiąc go niedopałkami papierosów. Matce, która przyznała się do uduszenia dziecka, grozi kara dożywocia, a ojczymowi kara 10 lat więzienia.

Jak donoszą gloswielkopolski.pl i radiopoznan.fm, sprawa zabójstwa 2-letniego Marcela z Chodzieży powoli dobiega końca. 12 marca 2020 r. 21-letnia wówczas Anita W. – jak przyznała przed sądem – udusiła kołdrą swojego 2-letniego synka Marcela. Matka oraz jej chłopak, wówczas 22-letni, Martin K. przez wiele miesięcy wcześniej mieli bestialsko znęcać się nad dzieckiem.



Chłopiec był bity, wrzucany do łóżeczka z wysokości, podduszany kołdrą. Dwulatek między innymi trafił do szpitala ze złamaną nóżką i wówczas badający go lekarz odnotował bardzo niepokojący stan dziecka. Chłopiec był zaniedbany – niekąpany od dłuższego czasu, śmierdział papierosami. Jak w kwietniu 2020r. donosił głoswielkopolski.pl, opiekunowie Marcela mieli również pozwalać dziecku na zjadanie karmy dla szczurów i niedopałków papierosów.



Matka chłopca usłyszała zarzut zabójstwa chłopca. Oprócz tego oboje usłyszeli zarzut znęcania się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem. Oboje przyznali się do stawianych im zarzutów.



Jak informuje radiopoznan.fm, w sprawie zostanie przesłuchany jeszcze jeden świadek powołany na wniosek obrońcy Martina K. Przed sądem złoży zeznania biegła psychiatra, która rozmawiała z dzieckiem, gdy 2-latek trafił do szpitala ze złamaniem.

źródło: gloswielkopolski.pl

Pojawiają się jednak pewne kontrowersje. Jak donosi głoswielkopolski.pl podczas piątkowej rozprawy sąd stwierdził, że chce usunąć z zarzutu wyrażenie „ze szczególnym okrucieństwem”. Taka klasyfikacja może spowodować, że wyroki w sprawie będą łagodniejsze. Matce chłopca za zabójstwo grozi dożywocie, natomiast jej partnerowi Martinowi K. za znęcanie do 10 lat więzienia.