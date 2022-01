Prezes PiS: Dziś widać konsekwencje polityki ustępstw wobec Rosji

Europa Zachodnia w latach 90-tych popełniła błąd w relacjach z Rosją i dzisiaj mamy konsekwencje prowadzonej wobec niej polityki ustępstw – podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński – jak wynika z informacji PAP – podczas spotkania z Klubem Ambasadorów Mówiących po Polsku.

W piątek wieczorem w ambasadzie Węgier odbyło się spotkanie Klubu Ambasadorów Mówiących po Polsku, w którym wzięło udział ponad 20 ambasadorów akredytowanych w Warszawie, a także wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Gospodarzem spotkania była ambasador Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács.



Jak przekazała PAP jedna z osób obecnych na spotkaniu, było to najliczniejsze spotkanie, jakie się dotąd odbyło w ramach tego Klubu. Uczestniczyli w nim m.in. ambasadorowie Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Austrii i Wielkiej Brytanii.



Według źródła PAP spotkanie odbyło się w bardzo dobrej atmosferze, a szef PiS podczas wystąpienia przedstawił ocenę sytuacji polityczno-społecznej w Europie, ale nie tylko. Nawiązywał m.in. do obecnej sytuacji wokół Ukrainy.



„Prezes Kaczyński wskazywał, że Europa Zachodnia popełniła błąd, bo gdy w latach 90-tych Rosja była »słaba« należało postawić pewien mur, którego nie da się przekroczyć. Niestety była ciągła polityka ustępstw i dzisiaj są tego konsekwencje” – wynika z relacji.



Po wystąpieniu szefa PiS odbyła się tura pytań; ambasadorzy pytali głównie o sytuację gospodarczą Polski, walkę z inflacją, a także o Polski Ład.



Jeden z ambasadorów miał ocenić, że Polska bardzo dobrze radzi sobie gospodarczo, choć zwracał uwagę na poziom inflacji i pytał jak nasz kraj zamierza sobie z nią poradzić. Pytał też, jak Kaczyński ocenia bilans Polski w UE. Z kolei inny ambasador pytał o obawy związane z atakiem Rosji na Ukrainę.



