„Alarm!”. Już 10 lat bez Ireny Jarockiej [WIDEO]

„Motylem jestem”, „Kawiarenki” czy „Wymyśliłam Cię” – to kultowe przeboje Ireny Jarockiej, które nucimy do dziś. Artystka – uosobienie klasy i wdzięku – 10 lat temu przegrała walkę z nowotworem mózgu. Jak jedną z najpopularniejszych piosenkarek lat 70. i 80. wspominają przedstawiciele środowiska muzycznego i jej bliscy? – Ceniłem jej talent, urodę, wdzięk, muzykalność – opowiadał satyryk Andrzej Rosiewicz. – Irena miała, jak to się mówi, papiery na śpiewanie – mówił Tomasz Zeliszewski, muzyk zespołu Budka Suflera.

