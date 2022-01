Szef Pentagonu: Putin osiągnął już zdolność bojową do ataku na Ukrainę

Minister obrony USA Lloyd Austin powiedział w piątek, że prezydent Rosji Władimir Putin ma już obecnie zdolność bojową do podjęcia działań przeciwko Ukrainie. Szef Pentagonu zaznaczył jednak, że „wciąż jest czas i pole do dyplomacji”.

– Chociaż nie sądzimy, że prezydent Putin podjął ostateczną decyzję o użyciu sił przeciwko Ukrainie, to wyraźnie ma teraz tę zdolność – oświadczył Austin na konferencji prasowej. Dodał, że „istnieje wiele dostępnych opcji obejmujących zajmowanie miast i znaczących terytoriów, ale także akty przymusu i prowokacyjne działania polityczne, takie jak uznanie terytoriów separatystycznych”.



Szef Pentagonu podkreślił, że USA nadal skupiają się na zwalczaniu rosyjskiej dezinformacji, w tym wszystkiego, co może być wykorzystane jako pretekst do ataków na Ukrainę.



Dodał, że USA zobowiązały się do pomocy Ukrainie w obronie, m.in. poprzez dostarczenie dodatkowej broni przeciwpancernej. Mimo to Austin zaznaczył, że konflikt między Ukrainą a Rosją „nie jest nieunikniony”. – Wciąż jest czas i pole do dyplomacji – zapewnił.

Uczestniczący w konferencji przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley powiedział, że rosyjski atak na pełną skalę na Ukrainę miałby „przerażające” konsekwencje.



– Można sobie wyobrazić, jak to mogłoby wyglądać w gęsto zabudowanych obszarach miejskich – mówił Milley, przewidując w przypadku rosyjskiej ofensywy „znaczną liczbę ofiar”. – To byłoby przerażające, byłoby okropne – podkreślił.





Generał zwrócił także uwagę, że rosyjskie formacje w pobliżu granic Ukrainy wykraczają poza siły lądowe, powietrzne i morskie i obejmują także jednostki przygotowane do cyberwojny.