Jak silna jest ukraińska armia? „Od 2014 roku przeszła ogromną metamorfozę”

W piątek NATO ponownie informowało o gromadzeniu się rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Czy dojdzie do inwazji? Jak silna jest ukraińska armia? O tym rozmawiali w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info publicystka TVP Maria Przełomiec i ekspert ds. bezpieczeństwa dr Jacek Raubo.

Czy Rosja zaatakuje Ukrainę? – to pytanie, które jest stawiane od dłuższego czasu. – I tak naprawdę nikt nie zna na nie odpowiedzi. Rosjanom zależy na tym, abyśmy się ciągle zastanawiali: wejdą, czy nie wejdą – mówiła Przełomiec.



– Wszystkie scenariusze są możliwe. Rosja ma przekonanie, że może używać siły do realizacji celów politycznych – uzupełnił Raubo.



Oboje rozmówcy zgodzili się z tym, że ukraińska armia prezentuje większą wartość bojową niż podczas aneksji Krymu w 2014 roku.



– Co do samego wojska to sprawa jest oczywista, ale warto tutaj zwrócić uwagę także na modernizację całego aparatu bezpieczeństwa państwa. Zmianom uległ system dowodzenia, rozwija się przemysł zbrojeniowy. Ukraińcy dostrzegli także potrzebę wzmacniania rezerw, obrony terytorialnej czy służb specjalnych. To szczególnie ważne, bo może przeciwdziałać aktom sabotażu czy dywersji – zauważył Raubo.

źródło: tvp info

Przełomiec zwróciła także uwagę na wsparcie państw Zachodu.– Wielka Brytania zachowała się pięknie, dostarczając broń Ukraińcom. Pojawiły się także deklaracje wsparcia ze strony Kanady, czy państw bałtyckich. Nie najlepiej na tym tle wypadają Niemcy, którzy zapowiedzielia także zablokowali– przypomniała dziennikarka TVP.