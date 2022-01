Tusk obiecał wyborcom PO, że odwiedzi wszystkie powiaty. Sprawdziliśmy… spełnił 3%

Gdy w lipcu wrócił do polskiej polityki, Donald Tusk obiecał, że do końca roku odwiedzi wszystkie powiaty w kraju. Portal tvp.info zapytał teraz, czy szefowi Platformy udało się spełnić tę obietnicę. – Dwa koszmary z jakimi dzisiaj mamy w Polsce do czynienia, czyli pandemia i rządy PiS–u, bardzo utrudniają tego typu przedsięwzięcia – odpowiedział nam Tusk. Postanowiliśmy więc sprawdzić to sami. Na 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu Donald Tusk odwiedził 10.

– Nie ma szans – mówili nam politycy różnych partii, gdy jeszcze na wiosnę 2021 roku pytaliśmy ich o ewentualny powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Tymczasem 3 lipca ub.r. podczas Rady Krajowej PO „come back” byłego premiera stał się faktem.



Dzień później (4 lipca) Donald Tusk pojawił się na konferencji prasowej. Byli na niej dziennikarze, a polityk chętnie odpowiadał na pytania. Szef PO zaznaczył, że politycy muszą spotykać się z mediami i dlatego on wprowadzi „nowy standard, któremu będzie wierny”. – Każdy z państwa będzie mógł zadać pytanie. (…) Wiem, że czasami będzie bolało i nie zawsze będą to przyjemne spotkania dla mnie, ale jestem do państwa dyspozycji tak często, jak to tylko możliwe” – zapowiedział.



Co było potem? Donald Tusk udzielał wywiadów głównie w TVN24, a sporadycznie pojawiał się w innych lewicowych redakcjach – „Gazecie Wyborczej” czy TOK FM. Inni prawie nie mieli do niego dostępu, bo Donald Tusk wymyślił ostatecznie, że nie będzie wpuszczał dziennikarzy na swoje konferencje, a pytania będzie można mu wysyłać wyłącznie poprzez rzecznika – do odczytania.



Jeszcze ciekawiej zrobiło się podczas spotkania z wyborcami w Szczecinie, gdzie Donald Tusk stwierdził: „Do końca roku odwiedzę wszystkie województwa i prawie wszystkie powiaty”.



Elektorat PO był w euforii, a sympatycy Tuska czekali, kiedy pojawi się on w ich miastach i miasteczkach.

Tusk: Do wyborów odwiedzę wszystkie powiaty. Chcę usłyszeć wszystko co mam usłyszeć, nie tylko dobre rzeczy — Czarek Paprzycki (@czarkye) July 4, 2021

Tusk zapytany o objazd po Polsce. Zaatakował TVP i PiS

Tusk obiecał, że do końca 2021 odwiedzi wszystkie powiaty w Polsce. Zapytany, czy udało mu się to zrobić:



„Na ile jest to dzisiaj możliwe jeżdżę, ale te dwa koszmary, czyli pandemia i rządy PiS–u, bardzo utrudniają tego typu przedsięwzięcia”. pic.twitter.com/h5G5yAcz50 — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) January 29, 2022

Przełom roku to czas podsumowań. Gdy w mediach społecznościowych zapowiedziano więc kolejną konferencję Tuska (znów zarezerwowaną wyłącznie dla współpracowników szefa PO i bez możliwości wstępu dla dziennikarzy), wysłaliśmy rzecznikowi PO Janowi Grabcowi następujące pytanie: „Panie Przewodniczący, w połowie ubiegłego rokuZobacz także -> Komentarze po ataku Tuska na dziennikarkę TVP Info: „Zrobił to świadomie” Reakcja zaskoczyła nawet nas. Tusk zaczął bowiem od ataku na Telewizję Polską.Następnie stwierdził:ale oczywiście ten proces jest w toku i będę to kontynuował, ale te dwa koszmary z jakimi dzisiaj mamy w Polsce do czynienia czyli pandemia i rządy PiS–u bardzo utrudniają tego typu przedsięwzięcia.”

Gdzie udało się dotrzeć szefowi PO?

„Każdy z państwa będzie mógł zadać oczywiście pytanie i to jest standard, któremu będę także wierny w przyszłości” - Donald Tusk 4.07.2021 r. Dziś na spotkanie z Tuskiem wpuszczą tylko operatorów kamer. Ciekawe czy @JanGrabiec zada wszystkie pytania przesłane SMS? pic.twitter.com/jL6VqsydbZ — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) November 5, 2021

Uogólniając wojnę PiS–PO można w skrócie napisać, że ci pierwsi zapowiadają potężne reformy i wprowadzają je w życie, za co połowa Polaków ich wspiera, a druga połowa nienawidzi. Z kolei Platforma to partia, która robi dobry PR i potrafi uderzać w PiS, ale sama swoich zapowiedzi w większości nie realizowała.Wszystko wskazuje na to, że od 2015 roku, gdy oddali władzę, niewiele się zmieniło. Po szumnych zapowiedziach objazdu całej Polski,Zobacz także -> Mieszkańcy Wiśniewa o Tusku: Nie ma świętych krów Z naszych obliczeń wynika, że na 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu odwiedził 10. Oczywiście mogliśmy coś przeoczyć. Na przykład w listopadzie szef PO został zatrzymany w Wiśniewie w okolicach Mławy, gdzie pędził drogą dk 7 – za co stracił prawo jazdy. O tamtej podróży również nie wiedzieliśmy, a może była związana z jakimś spotkaniem z mieszkańcami. Tym bardziej szkoda, że Tusk nie odniósł się do naszych pytań merytorycznie.

Znikał w Brukseli, ale kryzys dał mu nadzieję

Przez pół roku politycy PO przyznawali w nieoficjalnych rozmowach, że ich szefowi się nie chce i jest mało aktywny. Światowa inflacja (bo rekordy bije USA, Niemcy i cała strefa euro) oraz rekordowe ceny energii (do których doprowadziła budowa Nord Stream 2) dały jednak Tuskowi wiatr w żagle.W ostatnich dniach, czyli już w nowym roku, lider opozycji mocno się uaktywnił.Znając jego zapał można jednak postawić tezę, że ten Tour de Pologne dobiegnie wkrótce końca… o ile już się nie zakończył.Zobacz także -> Za popieranie PiS zapłacisz więcej. Oburzająca decyzja sklepu na Ursynowie Nie od dziś wiadomo, że bardziej od podróży po Polsce, Tuska interesują zagraniczne wojaże. Nawet w okresie od początku lipca do grudnia ub.r., gdy miał zjechać Polskę wzdłuż i wszerz, chętniej znikał w Brukseli (np. organizując kongresy frakcji EPP ). 28 września zabierał głos na Konwencji Partito Popular w hiszpańskim Valladolid, a w grudniu na marginesie Forum Bezpieczeństwa w Kijowie spotykał się z liberalno–lewicowymi politykami z innych państw.27 listopada Tusk świętował z „niezależnymi” sędziami urodziny KOD, a 11 października organizował w Warszawie dużą manifestację, aby zatrzymać plany PiS o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Wcześniej (27 sierpnia) przemawiał z kolei na Campusie Polska Przyszłości organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego za niemieckie pieniądze.

Chciał być jak Duda

źródło: Portal tvp.info

W 2015 roku Andrzej Duda zapowiedział, że odpowiedzi wszystkie powiaty w kraju. Objazd w kampanii rozpoczął jeszcze jako zwykły poseł PiS z okręgu krakowskiego, a potem realizował jako prezydent RP. W listopadzie 2019 roku na stronie prezydent.pl pojawiła się informacja:Jak zauważył prezydent, swoją „wielką wyprawę po Polsce” rozpoczął pięć lat wcześniej od Pomorza Zachodniego.Zobacz także -> PiS odrzucił poprawki Senatu. Tusk: Nie będzie ciepłej wody – Dziś powiat gryficki to jest ostatni powiat w Rzeczypospolitej, którego jeszcze nie odwiedziłem, a który zamyka tę wielką podróż – podkreślił prezydent. „Bardzo dziękuję mieszkańcom za tak udany finał i moc serdecznych życzeń na nowy początek. Zaraz ruszam dalej!” – napisał później na jednym z portali społecznościowych.Zamiast tego był w dziesięciu, z czego w Warszawie służbowo, w Sopocie bo tam mieszka, w Płońsku bo była akurat konwencja PO i Olsztynie, bo właśnie tam Trzaskowski wymyślił sobie Campus Polska.