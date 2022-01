Łódzka animacja ma szansę na Cezara

Łódzki film „Nawet myszy idą do nieba” powalczy o Cezara w kategorii „Najlepsza animacja”. Postaci polsko-czesko-francusko-słowackiej produkcji – myszka, lis, krety i chomiki – powstały w Łodzi. Animacja ma więc szansę na nagrody Francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej.

Film „Nawet myszy idą do nieba” został nominowany do prestiżowej nagrody Cezara.



Ta międzynarodowa koprodukcja jest pełnometrażowym filmem animowanym dla całej rodziny. To właśnie w łódzkiej firmie stworzone zostały lalki głównych postaci. Powstawały one przez pół roku w wielu etapach, począwszy od projektów, aż do wykończenia.





Zobacz także: Cezary 2021: „Adieu les cons” nagrodzone aż siedmioma statuetkami

#wieszwiecej Polub nas

teraz odtwarzane Łódzka animacja nominowana do Cezara

źródło: TVP Info, Teleexpress, Radio Łódź, TVP3 Łódź

Laureaci nagrody Cezara, przyznawanej przez Francuską Akademię Sztuki i Techniki Filmowej, zostaną ogłoszeni 25 lutego.