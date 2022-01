Czy Polacy są podatni na dezinformację? MON rusza z kampanią „Fejkoodporni”

Ministerstwo Obrony Narodowej zainaugurowało kampanię społeczną pod hasłem „Fejkoodporni”. Dotyczy ona zagrożeń, które niosą dezinformacja i fake newsy.

Szef resortu, minister Mariusz Błaszczak w inauguracji kampanii na Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie uczestniczył zdalnie, w związku z tym, że jest zarażony koronawirusem.



– Dezinformacja jest jednym z największych współczesnych zagrożeń. Choć nie jest to broń w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia, jest równie niebezpieczna – mówił szef MON. Ocenił też, że dezinformacja może wyrządzać szkody podobne do ataku w tradycyjnym rozumieniu.



– Ostanie miesiące, a więc epidemia i atak hybrydowy, jaki dotknął nasz kraj, zorganizowany przez reżim Łukaszenki, stanowią olbrzymie wyzwanie dla państwa polskiego, ale są też idealnym środowiskiem do szerzenia dezinformacji" - podkreślił Błaszczak.



Stwierdził, że w sytuacji tych zagrożeń żołnierze Wojska Polskiego mierzą się z falą nielegalnej migracji i białoruskimi prowokacjami. Ponadto także oni są poddawani dezinformacji.

Błaszczak podkreślił, że jego zadaniem, jako szefa MON, jest dbałość o bezpieczeństwo w wymiarze militarnym, ale też w wymiarze informacyjnym. – Pamiętajmy o tym, że w doktrynach wojennych Rosji dezinformacja stanowi bardzo ważny element – ocenił szef MON. By przeciwstawić się dezinformacji - o czym przypomniał Błaszczak - resort obrony powołał Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej (ACKS). Mówiąc o inauguracji kampanii, stwierdził: „Naszym zadaniem jest stworzenie mechanizmów, które pozwolą na odróżnianie informacji prawdziwych od informacji fałszywych, które pozwolą także na to, żeby przeciwdziałać dezinformacji i fake newsom”.





Raport dot. poddatności na dezinformację

Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON i dyrektor ACKS przedstawiła raport dotyczący podatności Polaków na dezinformację. Raport został przygotowany przez naukowców z ASzWoj oraz Instytut Badań Rynkowych i Społecznych.Badacze spytali respondentów m.in. o ich reakcje na dezinformację. -Polacy na nią nie reagują, nawet jak są świadomi, że mają do czynienia z fake newsem – stwierdziła Glapiak. Przetoczyła dane z raportu: aż 72 proc. ignoruje fake nawesy, z którymi styka się w mediach społecznościowych, a niecałe 10 proc. stara się zgłosić zastrzeżenia do posta licząc, że zostanie on usunięty.

– Najczęstszymi powodami ignorowania fake newsów jest niechęć do angażowania się lub przekonanie, że żadne działania nie przyniosą skutku - stwierdziła Glapiak. Zaapelowała też do wszystkich instytucji i środowisk. – Walka z dezinformacja powinna skupić się nie tylko na prawidłowej selekcji źródeł, ale także na działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się fake newsów – posiedziała.



MON na swoich stronach wyjaśniło, że Centrum Operacyjne MON oraz Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, działające przy Akademii Sztuki Wojennej rozpoczynają kampanię społeczną pod hasłem „Fejkoodporni”. – Pomoże ona uświadomić, czym jest dezinformacja i fake newsy, jakie stwarzają zagrożenia, jak się przed nimi bronić oraz jak chronić siebie i bliskich – podano.



