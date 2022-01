Dyskusja o legalizacji narkotyków. Posłanka przypomniała Tuskowi stare nagranie

Po zatrzymaniu w czwartek późnym wieczorem rapera Michała M. za posiadanie narkotyków ponownie wróciła dyskusja o legalizacji m.in. marihuany. Joanna Scheuring-Wielgus przypomniała, co w tej sprawie mówił Donald Tusk.

W 2011 roku ówczesny premier był gościem „Drugiego Śniadania Mistrzów” w TVN24, gdzie dyskutował ze Zbigniewem Hołdysem, Pawłem Kukizem i Tomaszem Lipińskim.



Jednym z poruszanych tematów była kwestia legalizacji miękkich narkotyków.



– Czy premierowi odpowiadałoby, gdyby za zapalenie pierwszego jointa został skazany? Czemu marnujecie życie młodym ludziom? – dopytywali internauci, którzy wysłali do Tuska pytania.



Po namyśle Donald Tusk odpowiedział, że „nie będzie rzecznikiem legalizacji narkotyków”. – Chcecie legalizacji? Wybierzcie nowego premiera. Koniec i kropka – dodał.



– Nikt mnie nie przekona, że ułatwienie dostępu do narkotyków jest ok – zadeklarował.



Czytaj także: „Mata” usłyszał zarzut posiadania narkotyków



Słowa byłego premiera przypomniała w mediach społecznościowych posłanka Lewicy. „Czy chcecie PO znowu u władzy?” – zapytała na Twitterze Joanna Scheuring-Wielgus.

