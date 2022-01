Testy antygenowe w aptekach. Ile zapłaci NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził nowe produkty rozliczeniowe i za test antygenowy wykonany przez farmaceutę zapłaci 35,8 zł – wynika z nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

KORONAWIRUS – RAPORT



Zarządzenie prezesa NFZ wprowadziło nowe produkty rozliczeniowe – wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 zleconego w systemie Centrum e-Zdrowia o wartości 35,83 zł. Kwota obejmuje koszty pobrania materiału biologicznego, testu antygenowego i wykonania testu. Drugi produkt – wykonanie testu antygenowego bez kosztu testu wyceniono natomiast na 23,24 zł.



Do rozliczania testów antygenowych uprawnione są szpitale, ratownictwo medyczne oraz placówki podstawowej opieki zdrowotnej, a od czwartku 27 stycznia również farmaceuci. Przepisy odnoszą się do rozliczania świadczeń́ udzielanych od 27 stycznia 2022 roku.

Do aptek na Dolnym Śląsku trafiają testy antygenowe na #SARSCoV2 .

Farmaceuta pobierze wymaz i przeprowadzi test, a jego wynik wprowadzi do systemu, dzieki czemu znajdziemy go na #IKP@NFZ_GOV_PL @MZ_GOV_PL @MrRepelewicz pic.twitter.com/ipD1wJ0KH3