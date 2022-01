„Mata” usłyszał zarzut posiadania narkotyków

24-latek oraz 21-latek usłyszeli w piątek zarzuty za posiadanie środków odurzających w postaci marihuany i zostali zwolnieni do domu – poinformowała mł. asp. Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Młodszy z nich to znany raper Michał M. o pseudonimie Mata. Pierwszy informację o zatrzymaniu rapera podał portal tvp.info.

„Mata” i jego o trzy lata starszy kolega zostali zatrzymani w czwartek tuż po godzinie 23 w rejonie ulicy Okolskiej na warszawskim Mokotowie. – Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec dwóch młodych mężczyzn, którzy na widok patrolu znacznie przyspieszyli – powiedziała mł. asp. Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.



– Podczas legitymowania obaj mężczyźni dobrowolnie wyciągnęli z kieszeni woreczki z zawartością suszu koloru brunatnozielonego o zapachu charakterystycznym dla marihuany. Stróże prawa zatrzymali mężczyzn i zabezpieczyli ujawnioną substancję. Badania narkotesterem potwierdziły, że zabezpieczony susz to marihuana – tłumaczyła policjantka.



W piątek raper i jego starszy kolega zostali przesłuchani. – Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia – podała.



– 24-latek oraz 21-latek usłyszeli zarzut posiadania środków odurzających, a następnie zostali zwolnieni do domu – dodała mł. asp. Iwona Kijowska.



Za zarzucany czyn może im grozić do 3 lat więzienia.





#wieszwiecej Polub nas