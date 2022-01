Ukraina blokuje transport kolejowy do Polski. Jest stanowisko ministerstwa

Minęły dwa miesiące, odkąd Ukraina zablokowała tranzyt kolejowy do Polski z kilkunastu państw. – Postępowanie strony ukraińskiej biznesowo oraz prawnie pozostaje nieuzasadnione – powiedział portalowi tvp.info Szymon Huptyś, rzecznik ministerstwa infrastruktury. Odniósł się również do pytań o to, czy spór ma związek z limitami zezwoleń na wjazd do Polski ukraińskich ciężarówek.

Pociągi jadące ze Wschodu do Europy przez Polskę są blokowane przez stronę ukraińską. Zakaz wprowadzony decyzją Kolei Ukraińskich (UZ) jest bezterminowy i negatywnie wpływa na sytuację Polski oraz państw UE. Eliminuje bowiem możliwość tranzytu przez nasz kraj towarów z takich państw jak Chiny, Rosja czy Kazachstan.



– Ministerstwo Infrastruktury zabiega o odwołanie decyzji strony ukraińskiej dotyczącej bezterminowego ograniczenia tranzytu kolejowego przez Ukrainę oraz zakazu użytkowania wagonów własności kolei ukraińskich na terytorium Polski – zaznaczył w rozmowie z portalem tvp.info Szymon Huptyś.



Przedstawiciel resortu zaznaczył, że podejmowane są zabiegi dyplomatyczne i rozmowy na szczeblu ministrów infrastruktury oraz między partnerami biznesowymi. – W sprawę aktywnie zaangażowane jest także ministerstwo spraw zagranicznych oraz ambasada RP na Ukrainie – stwierdził.



Ocenił, że postępowanie strony ukraińskiej biznesowo i prawnie jest nieuzasadnione.



– Liczymy na to, że w wyniku rozmów strona ukraińska podejmie decyzję o zniesieniu ograniczeń i ponownie będzie możliwość podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju przewozów na towarowych korytarzach kolejowych biegnących przez terytoria obydwu państw – wskazał Szymon Huptyś.

Ukraina chce większych limitów?

Ukraina twierdziła, że powodem blokowania dostaw do Polski były przestarzała infrastruktura i remonty. Tłumaczenie to szybko zostało obalone przez ekspertów. Wskazywali, że rzeczywistym powodem może być kwestionowanie przez Kijów porozumień ws. przewozów drogowych.Ukraińcy mogą wjeżdżać do Polski 160 tys. razy, ale limit ten wykorzystują i podobno żądają znacznie większego. Z kolei Polska swojej puli nawet w pełni nie wykorzystuje.

O komentarz w tej sprawie również poprosiliśmy przedstawicieli ministerstwa infrastruktury.



Jak usłyszeliśmy, podstawę współpracy dwustronnej w przewozach drogowych z Ukrainą stanowi umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie 18 maja 1992 r.



– Umowa przewiduje wykonywanie przewozów na podstawie zezwoleń, wymienianych w ramach corocznego kontyngentu. Zagadnienia bieżącej współpracy omawia komisja mieszana, złożona z przedstawicieli administracji rządowych, służb kontrolnych i przewoźników obu państw – wyjaśnił Szymon Huptyś.



Dodał, że w zakresie transportu drogowego kontyngent zezwoleń na 2022 r. został uzgodniony jeszcze w 2021 r., a zezwolenia zostały przekazane do wykorzystania przez przewoźników drogowych obu państw.

– Przewoźnicy drogowi mogą bez problemu wykonywać przewozy. Ustalony kontyngent jest wystarczający dla strony polskiej. Jak dotychczas władze ukraińskie odpowiedzialne za przewozy drogowe nie zwracały się do strony polskiej z wnioskiem o podjęcie rozmów w sprawie weryfikacji ustalonego kontyngentu na 2022 r. – zaznaczył.





Zagrożenie jeszcze większych kolejek na przejściach

Rzecznik ministerstwa infrastruktury wyjaśnia, że co roku osiągano niełatwy kompromis w zakresie kontyngentu zezwoleń drogowych między Polską a Ukrainą.Zobacz także: W 2023 r. Pendolino może dotrzeć do Lwowa. Ukraina zbuduje kolej wysokich prędkości Podczas październikowego spotkania ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy uzgodniono, że negocjacje dotyczące zwiększenia kontyngentu zezwoleń są uwarunkowane podjęciem konkretnych działań po stronie ukraińskiej na rzecz poprawy przepustowości i infrastruktury na przejściach granicznych, co umożliwi skrócenie czasu potrzebnego do przekraczania granicy polsko-ukraińskiej.– Szczególnie ważna jest właściwa infrastruktura drogowa prowadząca do przejść granicznych, gdyż w innym przypadku kolejki po zwiększeniu ilości zezwoleń będą jeszcze większe – wyjaśnił.

„Resort nie wiąże sprawy przewozów drogowych i kolei”

W rozmowie z portalem tvp.info Szymon Huptyś zapewnił, że rozmowy także będą kontynuowane, jednak „nieuzasadnione blokowanie tranzytu kolejowego nie tworzy dobrego klimatu do takich rozmów i nie buduje wzajemnego zaufania pomiędzy stronami”.Zobacz także: > Pięć scenariuszy rozwoju rosyjsko-ukraińskiego kryzysu – Ministerstwo infrastruktury rozważa różne warianty uregulowania kwestii zezwoleń drogowych ze stroną ukraińską. Resort nie wiąże sprawy przewozów drogowych z bieżącą sytuacją dotyczącą współpracy kolei obu stron, uznając te dwa obszary za odrębne zagadnienia, wymagające podejmowania niezależnych od siebie decyzji – wskazał.Podkreślił, że strona polska jest otwarta na szeroki dialog ze stroną ukraińską w kierunku przyjęcia obopólnie korzystnych rozstrzygnięć, „czego przykładem jest stała i ostatnio bardzo intensywna współpraca z Ukrainą, nastawiona na wypracowanie rozwiązań kompromisowych we wszystkich gałęziach transportu”.