Przewrócił się tir wyładowany mięsem; blokuje wyjazd z tunelu pod S2

W piątek rano w tunelu w kierunku lotniska przewrócił się tir wypełniony mięsem. Droga jest całkowicie nieprzejezdna. Utrudnienia potrwają jeszcze wiele godzin.

– Do zdarzenia doszło po godzinie 7. Tir, zjeżdżając z trasy S2 w kierunku S79, przewrócił się na bok – powiedziała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji>.



– Kierowcy nic się nie stało, był trzeźwy. Został ukarany mandatem – dodała.



Przewrócony samochód leży na boku i całkowicie blokuje drogę. Tir przewoził mięso i, jak powiedział Michał Skrzypa z warszawskiej straży pożarnej, jest za ciężki, by go podnieść.



– Na miejscu zostali policjanci, którzy czekają na samochód, do którego będzie można przepakować ładunek – zaznaczył.



Edyta Adamus przekazała, że utrudnienia potrwają jeszcze wiele godzin, ponieważ przeładunek musi odbyć się w obecności pracowników służb sanitarnych.