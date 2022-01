Mata zatrzymany. Mamy oświadczenie McDonald's

Michał Matczak „Mata” został zatrzymany za posiadanie narkotyków – poinformował rano portal tvp.info. Ponieważ młody raper był ostatnio gwiazdą sieci McDonald’s, zwróciliśmy się do firmy z pytaniem, jakie cała sprawa przyniesie konsekwencje. Otrzymaliśmy krótkie oświadczenie.

Portal tvp.info dotarł do informacji, że Mata został zatrzymany w czwartek po godz. 23 w Warszawie przy ul. Okolskiej. Jak przekazała nam Iwona Kijowska ze stołecznej policji, w mieście faktycznie miało miejsce podobne zajście.



– Został zatrzymany 21-letni mężczyzna za posiadanie środków prawnie zabronionych. Chodzi o susz koloru brunatno–zielonego, marihuanę – powiedziała. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.



Tymczasem Michał Matczak „Mata” był niedawno „twarzą” promowanych w internecie i telewizji reklam sieci McDonald’s. W lokalach wprowadzono nawet specjalny zestaw „Maty” w którego skład wchodzą: potrójny cheesburger, vanilla matcha latte (matchak latte) i średnie frytki.



Portal tvp.info zwrócił się więc do biura prasowego McDonald’s z pytaniami. Chcieliśmy wiedzieć, czy w związku z zatrzymaniem i zapowiedzią postawienia raperowi zarzutów firma rozważa zakończenie współpracy z Michałem Matczakiem lub podjęcie innych kroków.



„Jak firma ocenia fakt, że osoba będąca »twarzą« waszych produktów miała nielegalne substancje?” – pytaliśmy.



Na naszą wiadomość odpowiedziała Katarzyna Kucisz-Rosłoń z biura prasowego firmy. W krótkim oświadczeniu stwierdziła: „Kampania z udziałem rapera Michała Matczaka była czasową aktywacją marketingową, która trwała od 18 października do 23 listopada ubiegłego roku”.

Mata zatrzymany

W rozmowie z portalem tvp.info oficer prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II mł. asp. Iwona Kijowska przekazała, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii osoba, która ma przy sobie środki odurzające, podlega karze do lat trzech. – Po wykonanych czynnościach i przedstawionych zarzutach zapewne zostanie zwolniony. Zapewne będzie to miało miejsce jeszcze dziś – zaznaczyła oficer prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II.