Ambasador USA na Wawelu. Oddał hołd Marii i Lechowi Kaczyńskim

Ambasador Mark Brzezinski odwiedził w czwartek Katedrę Wawelską w Krakowie, gdzie złożył kwiaty przy grobach Tadeusza Kościuszki oraz Marii i Lecha Kaczyńskich – poinformował Konsulat Generalny USA w Krakowie.

W połowie stycznia wiceprezydent USA Kamala Harris oficjalnie zaprzysięgła Brzezinskiego na ambasadora USA w Polsce. Przyleciał on do Warszawy w zeszły piątek. Nie jest jeszcze znany termin złożenia przez niego listów uwierzytelniających.



W grudniu kandydatura Brzezinskiego na ambasadora w Polsce została zatwierdzona przez Senat USA przez aklamację. Będzie to druga dyplomatyczna misja Brzezinskiego jako ambasadora. Za kadencji prezydenta Baracka Obamy był ambasadorem USA w Szwecji.



Wcześniej był m.in. dyrektorem ds. Rosji w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w administracji Billa Clintona. Był też jednym z doradców Joego Bidena podczas jego zwycięskiej kampanii prezydenckiej w 2020 r.

