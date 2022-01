Po zatrzymaniu Matczaka Onet ociepla wizerunek rapera. Wpadkę zaliczyła też PO

Portal tvp.info poinformował rano o zatrzymaniu Michała Matczaka „Maty” za posiadanie narkotyków. Na reakcję tzw. Wolnych Mediów nie trzeba było długo czekać. Portal Onet wrzucił zdjęcie uśmiechniętego rapera i tekst o tym, jak pisał on swoje przeboje. Jeden z pracowników serwisu należącego do niemiecko-szwajcarskiego koncernu zaapelował też w sieci, by w związku z zatrzymaniem Maty zmienić przepisy w Polsce.

Portal tvp.info dotarł do informacji, że Mata został zatrzymany w czwartek po godz. 23 w Warszawie przy ul. Okolskiej. Informację tę potwierdziła nam policja.



– Został zatrzymany 21-letni mężczyzna za posiadanie środków prawnie zabronionych. Chodzi o susz koloru brunatno–zielonego, marihuanę – powiedziała portalowi tvp.info Iwona Kijowska ze stołecznej policji. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.



W obronie rapera niektórzy przekroczyli granice śmieszności. I tak np. Agaton Koziński, czyli zastępca red. naczelnego „Wszystko Co Najważniejsze” oburzył się na działania policji, komentując... zdjęcie z teledysku.



Popłakałem sb pic.twitter.com/4XDM45QQRW — Stanisław August Poniatowski (@poniatowskistan) January 28, 2022 „Zmieńmy przepisy. #Mata” – skomentował doniesienia o zatrzymaniu Janusz Schwertner, pracownik Onetu.



Zmieńmy przepisy. #Mata — Janusz Schwertner (@SchwertnerPL) January 28, 2022 Zobacz także:



Inny lewicowy publicysta, Jakub Majmurek, dodał z kolei: „Warto, by posiadanie na własny użytek było dozwolone. Policja nie będzie tracić czasu na pierdoły, a władza straci bat na jej przeciwników”. Sprawę bagatelizować próbuje już również ASZdziennik, należący do Tomasza Lisa. Serwis napisał, że „Mata wreszcie zaczął promować coś zdrowszego” niż McDonald’s. Sam Lis zaznaczył z kolei, że wielu jego znajomych pali marihuanę z dziećmi. Niech pierwszy rzuci kamieniem kto nigdy nie palił skręta. A znam wielu, którzy robili to z dziećmi. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) January 28, 2022 Mata zatrzymany, Onet reaguje

Jeszcze krok dalej poszedł polskojęzyczny portal grupy mediowej Ringier Axel Springer Media. „Jak Mata pisał swój debiutancki album? »Zamulony na matmie« i załamany rozstaniem” – napisał w tytule Onet i zachęcił swoich czytelników do poznania historii przebojów Michała Matczaka.



Całość opatrzono „grzecznym” zdjęcie 21-latka w okularach i otoczonego książkami. Cieplutkie świeżutkie tekściki żeby pokazać jak cudowna jest jednak rodzina Matczaków. Onet. Robicie to źle. pic.twitter.com/RK5kixbKg8 — Michał Greloch (@michalgreloch) January 28, 2022 Wpadka Platformy Obywatelskiej. Zapomnieli słowa Tuska?

Na profilu stowarzyszenia na Facebooku zamieszczono bowiem wpis: „Patowładza #freeMata”.



Post miał uderzać w PiS i bronić Matczaka, ale, jak zauważyli internauci i dziennikarze, coś poszło nie tak. Przypomnieli bowiem, co o legalizacji marihuany mówił Donald Tusk, przewodniczący PO.



– Nie będę rzecznikiem legalizacji miękkich narkotyków, koniec i kropka. Jeśli chcecie legalizacji marihuany, wybierzcie innego premiera – komentował Tusk w 2011 r. w TVN24.



Temat ten był często podnoszony, gdy w polskiej polityce działał jeszcze Janusz Palikot. Pytany o tę sprawę Tusk mówił jednak: „Otóż ja nigdy nie będę współpracował z nikim, kto planuje legalizację narkotyków. Nie ma mowy!”