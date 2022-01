Łukaszenka w orędziu: Czy będzie wojna? Tak, w przypadku ataku na Białoruś lub Rosję

To będzie wojna czy nie? Tak, wojna będzie, ale tylko w dwóch przypadkach: gdy dojdzie do agresji na Białoruś lub na Rosję – oświadczył Alaksandr Łukaszenka w orędziu do narodu i parlamentu, które wygłasza w piątek.

– My nie chcemy wojny – zaznaczył przekonując, że Białoruś „nigdy nie tworzyła i nie będzie tworzyć problemów” dla swoich sąsiadów.



Łukaszenka oświadczył, zwracając się do Zachodu, że „jeśli dojdzie do agresji na Białoruś, będą tu setki tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy będą walczyć razem z setkami tysięcy żołnierzy białoruskich”.



Łukaszenka zarzucił Zachodowi, że dąży do „nowego podziału świata”, a także „chce utopić we krwi braterstwo ukraińsko–rosyjskie, braterstwo słowiańskie”.

Powtórzył również, że Zachód zwiększa ofensywne siły NATO u granic Białorusi.



Polskę i Litwę, sąsiadów Białorusi, oskarżył o to, że „działają w duchu polityki Waszyngtonu”, bo inaczej byłyby „smutnymi peryferiami”.



Polska, jak utrzymywał Łukaszenka, „chce całej Białorusi”. Zarzucił jej „bezceremonialne i bezapelacyjne działania”, jak np. finansowanie opozycji i koordynowanie protestu, „w tym na Białorusi, w Rosji, a nawet w Kazachstanie”.