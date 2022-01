Pekin. Polscy zawodnicy z pozytywnymi wynikami testu na COVID-19

Panczenistki Natalia Czerwonka i Magdalena Czyszczoń są wśród czterech osób z reprezentacji Polski, które po dotarciu do wioski olimpijskiej w Pekinie otrzymały pozytywne wyniki testów na obecność Covid-19 – poinformował szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

W czwartkowe popołudnie czasu lokalnego do stolicy Chin przyleciało 45 polskich olimpijczyków oraz towarzyszące im osoby wspomagające. Jak przekazał tego dnia attache prasowy reprezentacji Pekin 2022 Jerzy Jakobsche, wszyscy nasi sportowcy przeszli na lotnisku badania pod kątem koronawirusa. Potem cała grupa udała się do wioski olimpijskiej.



W piątek o czterech przypadkach zakażenia poinformował na Twitterze Niedźwiedzki. Poza Czerwonką i Czyszczoń w gronie tym są dwaj członkowie sztabu – Arkadiusz Skoneczny i Hubert Krysztofiak.



„Wszyscy czują się dobrze. Członkowie reprezentacji przebywają już w hotelu, w którym przejdą izolację. Zostaną w nim do momentu uzyskania dwóch negatywnych testów PCR, w ciągu dwóch kolejnych dni” – dodał szef misji.



Czerwonka - obok Zbigniewa Bródki – została wyznaczona na chorążego reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia, która odbędzie się za tydzień.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Z powodu zakażenia koronawirusem w środę z resztą ekipy do Chin nie odleciało dwoje panczenistów –