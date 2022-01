Wojciech Fortuna: życzę medalu Piotrowi Żyle

Polscy skoczkowie mieli wiele problemów przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Mimo to Wojciech Fortuna, pierwszy polski mistrz olimpijski w sportach zimowych, wierzy w naszych zawodników.

Wojciech Fortuna zdobył złoty medal igrzysk w Sapporo w 1972 roku. Jego fantastyczny skok na odległość 111 metrów to jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiego sportu.



Na kolejny krążek zimowych igrzysk czekaliśmy 30 lat, do czasów ery Adma Małysza. W sumie "Orzeł z Wisły" zdobył cztery olimpijskie medale, ale zabrakło tego z najcenniejszego kruszcu. Sukces Fortuny powtórzył dopiero Kamil Stoch i to trzykrotnie – dwa razy w Soczi i raz w Pjongczangu.

Przed tegorocznymi igrzyskami, które rozpoczną się 4 lutego, nadzieje na dobry wynik polskich skoczków są stonowane, bowiem nie omijają ich kłopoty. Stoch zmagał się z problemami zdrowotnymi, natomiast Piotr Żyła i Dawid Kubacki mieli pozytywne wyniki na COVID-19.



W najbliższy weekend nasi zawodnicy sprawdzą się przed najważniejszą imprezą czterolecia podczas Pucharu Świata w Willingen.



– Wierzę w naszych skoczków, przecież to są doświadczeni zawodnicy. Kamil świetnie skakał na ostatnich dwóch igrzyskach. Ten sezon jest dla niego pechowy, bo jak nie zatoki, to kontuzja, ale teraz wraca i zobaczymy, jak mu pójdzie w Willingen. W skokach jest tak, że od jednego udanego skoku wszystko może się zmienić – mówi Fortuna w rozmowie z portalem tvp.info.



Pod znakiem zapytania stał wylot na igrzyska Piotra Żyły, który jeszcze w środę miał pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Zawodnik WSS Wisła nie miał objawów i czuł się dobrze, ale przepisy są jasne - sportowcy muszą mieć cztery negatywne testy PCR, żeby polecieć do Chin.



Na szczęście w czwartek nasz reprezentant miał już dwa negatywne wyniki, co przybliża go do wylotu do Chin, a być może zobaczymy go na skoczni w Willingen.

Wojciech Fortuna marzy o medalu doświadczonego skoczka. Przede wszystkim dlatego, że to najprawdopodobniej ostatnie igrzyska Żyły, a jeszcze nigdy nie stał na olimpijskim podium.



W Pjongczangu nie wystąpił – wówczas w składzie „brązowej” drużyny byli Stoch, Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. – Bardzo bym chciał, żeby Piotr Żyła zdobył medal olimpijski, bo stać go na to. Życzę mu tego – powiedział Fortuna.



– Kocham skoki narciarskie i z całego serca kibicuję naszym zawodnikom, którzy dawali nam wielką radość przez ostatnie 10 lat. Zawsze będę w nich wierzył – zakończył legendarny skoczek.



Do kadry na ZIO w Pekinie zgłoszeni zostali: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Stefan Hula. Zawody indywidualne na skoczni normalnej odbędą się w sobotę 5 lutego, a na skoczni dużej tydzień później.



Oprócz tego w poniedziałek 7 lutego zostanie rozegrany mikst na skoczni normalnej, a tydzień później – konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej.