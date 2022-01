Trzy pożary budynku w 10 dni. „Skandal. Miasto to republika deweloperów"

W piątek nad ranem strażacy w Gdańsku zostali wezwani do pożaru opuszczonej kamienicy u zbiegu ulic Chmielnej i Owsianej. W ostatnich dniach to już trzeci pożar w budynku należącym do Gdańskich Nieruchomości. – Działka, na której stoi miejski budynek, jest bardzo atrakcyjna, a w ostatnim czasie jeden z deweloperów, mający działkę obok, chciał zamienić ją z miastem na lokale mieszkalne – alarmuje w rozmowie z portalem tvp.info radny Miasta Gdańska Przemysław Majewski (PiS). Teraz głos w sprawie zabrali również przedstawiciele władz miasta.

Już niebawem na antenach Telewizji Polskiej zostanie pokazany film: „Tryptyk Gdański - Republika deweloperów”. Zdaniem wielu mieszkańców Pomorza interesy deweloperów w Trójmieście – mimo upływu lat – wciąż są bardzo niepokojące. Sprawa bezpośrednio wiąże się m.in. z nieustannymi pożarami na terenie miasta.



W piątek lokalne media znów poinformowały o akcjach strażaków. Ratownicy musieli walczyć z ogniem, który pojawił się w budynku przy ul. Owsianej.



„Wcześniej paliły się tam śmieci, potem spłonął także strop. Tym razem także gaszony był drewniany strop. W akcji brało udział sześć zastępów ratowników” – przekazało Radio Gdańsk.



Zobacz także: „Magazyn śledczy Anity Gargas”: Deweloperski samozapłon w Gdańsku



W sieci nie braku już mocnych komentarzy. „Dulkiewicz sobie nie radzi”, „Tak w Gdańsku oczyszcza się teren dla deweloperów”, „Skandal. Miasto to republika deweloperów" – piszą internauci i oceniają, że regularne pojawianie się ognia to nie przypadek.



Z prośbą o komentarz portal tvp.info zwrócił się już do władz miasta (stanowisko ratusza na dole - patrz aktualizacja).

#wieszwiecej Polub nas

„Dulkiewicz pozwala, by zabytkowy budynek popadał w ruinę”

��TRZECI RAZ W CIĄGU 10 DNI PŁONIE MIEJSKI BUDYNEK PRZY OWSIANEJ!

❗Dlaczego Prezydent Grzelak i Miasto @gdansk kłamią, że budynek jest zabezpieczony ppoż?

❗Czy na naszych oczach ma spłonąć XIX w. kamienica bo @Dulkiewicz_A nie chce jej wyremontować?#DośćRepublikiDeweloperów pic.twitter.com/7XOWWYXq8M — Przemysław Majewski (@MajewskiPrzemek) January 28, 2022

Sprawę w mediach społecznościowych nagłośnił już radny Miasta Gdańska Przemysław Majewski (PiS).– Kamienica przy ul. Owsianej w Gdańsku, mimo że widnieje w gminnej ewidencji zabytków, od wielu lat niszczeje za przyzwoleniem władz miasta.Jaki był tego cel? Nie ma co ukrywać, że dookoła kamienicy stoją nowe deweloperskie budynki i hotele – zauważa w rozmowie z nami Majewski.Zobacz także: „Jesteś mechanizmem niszczącym”. Kulisy ataku środowiska Platformy Obywatelskiej na Pawła Adamowicza [WIDEO] Podkreśla, że działka, na której stoi miejski budynek, „jest bardzo atrakcyjna, a– Dzięki naciskom radnych PiS udało się tę zamianę zatrzymać w komisji zagospodarowania przestrzennego rady miasta. Co dziwne, zaraz po tej odmowie zamiany budynek zaczął płonąć – podkreśla radny.– Niezrozumiałe jest, że prezydent Aleksandra Dulkiewicz i jej zastępcy pozwalają, by zabytkowy budynek popadał w ruinę, zamiast służyć mieszkańcom Gdańska, którzy potrzebują nowych lokali komunalnych – komentuje dla portalu tvp.info Przemysław Majewski.

Pożarów były już dziesiątki

Aktualizacja godz. 16:30

źródło: Portal tvp.info

Kilka dni temu Komenda Miejska PSP w Gdańsku informowała, że w budynku wydostawały się kłęby dymu. Na drugim piętrze zlokalizowano niewielkie ognisko palących się śmieci.„Po ugaszeniu pożaru pogorzelisko sprawdzono za pomocą kamery termowizyjnej iDalsze działania strażaków polegały na rozebraniu podłogi w pomieszczeniu na trzecim piętrze i ugaszeniu wszystkich zarzewi pożaru” – relacjonowano.Władze miasta miały już wcześniej zapewniać, że po wykwaterowaniu budynek przy ul. Owsianej – podobnie jak wszystkie inne w takich sytuacjach – był zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Co więcej, w obiekcie miały być teżJak więc to możliwe, że znów doszło tam do pożaru?W październiku 2021 r. opisywaliśmy na naszym portalu inny podobny przypadek.Zobacz także: Najnowsze zdjęcia wiat z Gdańska podbijają sieć. „Przystanki im. A. Dulkiewicz” „Pamiętacie zeszłoroczny pożar na terenie Gedanii? Kolejna nieruchomość należąca do dewelopera ROBYG, tym razem w Nowym Porcie, zajęła się ogniem” – pisał wówczas na Twitterze poseł PiS Kacper Płażyński.Zaznaczył, żewięc poprosił prezydentów Gdańska, Wrocławia, Warszawy i Poznania o szerszą informację na temat inwestycji tego dewelopera.Lokalni samorządowcy podkreślali, że w przypadku pożaru w Nowym Porcie, płonął budynek przy ul. Letnickiej 4. Co ważne, na tym terenie ma stanąć kilkanaście budynków.Radni tłumaczyli więc, że budynek jedynie przeszkadzał deweloperowi.„Ich zdaniem interesem dewelopera jest zysk – a tego nie da się wypracować, gdy na terenie inwestycji znajdują się budynki będące zabytkami lub czekające na wpis do rejestru” – podkreślała TVP Gdańsk.Z prośbą o komentarz portal tvp.info zwrócił się również do władz miasta.„Sprawa pojawienia się ognia w budynku przy ul. Owsianej, niezwłocznie po tym wydarzeniu. Oczekujemy, że sprawa zostanie wyjaśniona przez śledczych i poznamy przyczyny pożaru” – przekazała nam Joanna Bieganowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.Dodała, że „zgodnie z obowiązującymi procedurami, bezpośrednio po każdym wykwaterowaniu, wszystkie budynki należące do zasobu Gdańskich Nieruchomości, zabezpieczane są przed dostępem osób postronnych. Odbywa się to poprzez zabezpieczenie stałe, a jeśli to konieczne, również poprzez objęcie ich usługą nadzoru”.„Jeśli chodzi o nieruchomość położoną przy ul. Owsianej to jest ona własnością gminy. Z uwagi na bardzo zły stan budynków były one sukcesywnie wykwaterowane, przeprowadzane były w nich jedynie konieczne prace związane głównie z bieżącym utrzymaniem i konserwacją, których realizacja była niezbędna do czasu wyprowadzenia się ostatnich mieszkańców” – zaznaczyła Bieganowska.W stanowisku przekazanym portalowi tvp.info wskazano, że budynek przy ul. Owsianej,„Grunt zabudowany budynkami położonymi przy ul. Owsianej planowany jest do rozdysponowania w trybie przetargowym, nie zamiany” – czytamy.