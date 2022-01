Suski: Będzie zmiana w propozycji o zwiększeniu udziału polskiej muzyki w radiu

Propozycja, która zakłada, że udział polskiej muzyki w radiu w godzinach 5–24 miałby wynosić 80 proc., jest do zmiany; to rzeczywiście jest przesada – powiedział w piątek poseł PiS Marek Suski, który przedstawił projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Suski przez WP.pl pytany był o projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada, że udział polskiej muzyki w stacjach w kraju miesięcznie miałby wynosić minimum 50 proc., nie jak dotychczas 33 proc. W godzinach 5–24 byłoby to co najmniej 80 proc., nie jak do tej pory 60 proc.



– To jest pomysł wynikający z sytuacji w kraju, wynikający z porównania, jakie jest prawo w krajach Unii Europejskiej, jak inne kraje chronią swoją kulturę, wspierając swoich artystów, promując swoich artystów – powiedział poseł PiS.



Suski zaznaczył, że kwestia podziału w godzinach nocnych i dziennych jest dyskutowana. – Już dzisiaj wiem, że ta propozycja jest do zmiany po licznych konsultacjach. To rzeczywiście jest przesada – powiedział.



Jak wyjaśnił, skłania się do podziału proporcjonalnego.

Projekt nowelizacji zakłada, że nadawcy programów radiowych, z wyłączeniem programów tworzonych w całości w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub w języku regionalnym, będą przeznaczać nie jak dotychczas 33 proc., a co najmniej 50 proc. miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno–muzycznych, na te wykonywane w języku polskim, a co najmniej 80 proc. (do tej pory było to 60 proc.) w godzinach od 5 rano do 24.



W nowelizacji przewidziano także „bonus” za nadawanie w godz. 5-24 utworów debiutantów. Ich czas antenowy będzie liczony jako 300 proc. czasu nadawania utworu.



Dotychczas było to 200 proc. Zakłada także wydłużenie z 18 do 36 miesięcy czasu, w którym dany utwór uważany jest za debiut.



W uzasadnieniu do ustawy napisano, że „projektowana zmiana stanowi mechanizm wsparcia i promocji dla krajowych wykonawców utworów słowno–muzycznych”.