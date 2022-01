Ceuta to zwiastun tego, co może wydarzyć się w całej Hiszpanii, jeżeli nie będziemy kontrolować nielegalnej imigracji. Ceuta i Melilla przez wiele lat były pierwszymi punktami, w których ta inwazja miała miejsce. Mieszkańcy Ceuty zrozumieli te okoliczności i dlatego Vox jest tutaj pierwszą siłą polityczną. To jest przesłanie, które wysyłamy reszcie Hiszpanii, aby działała, zanim będzie za późno – mówiła z rozmowie z TVP Info Teresa Lopez z partii Vox, członkini Kongresu Deputowanych Hiszpanii.

