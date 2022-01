12-latek z Anglii podpisał kontrakt z Nike. Będzie dla niej rysował

Ma zaledwie 12 lat, a już może poszczycić się kontraktem, o jakim marzy wielu artystów i projektantów. Joe Whale, który posługuje się pseudonimem „The Doodle Boy”, podpisał kontrakt ze sportowym gigantem, firmą Nike. „To spełnienie jednego z moich marzeń” – skomentował współpracę nastolatek, który dostał tę pracę ze względu na swój talent plastyczny.

Rysuje od wczesnego dzieciństwa. I niby nic w tym dziwnego, większość kilkulatków sięga przecież po kredki. Ale gdy jego rówieśnicy z czasem kredki porzucali, on kupował nowe.



Tworzenie rysunków stało się jego pasją. Tak wielką, że przez pewien czas nauczyciele karcili go za „bazgranie” na lekcjach. Zmieniło się to, gdy dla wszystkich stało się jasne, że Joe Whale ma naprawdę wielki talent.



Dziś mimo młodego wieku ma już na koncie kilka poważnych artystycznych projektów, zrobił wystawę w rodzinnym mieście Shrewsbury, zilustrował książkę, ozdobił swoimi rysunkami szpital i restaurację.



Jednak naprawdę wielka sława dopiero teraz zapukała do jego drzwi. Niezwykły talent 12-latka dostrzegli przedstawiciele firmy i zaproponowali mu pracę w charakterze „współtwórcy”.

Co się za tym kryje?Tego młody artysta nie chce zdradzić. Nie jest to jednak wykluczone, bo pokazał już, że wie, jak ciekawie ozdobić produkty Nike.

W 2020 r. na swoim Facebooku zamieścił zdjęcie swoich jordanów, które pomalował. Niewykluczone, że to tym niewinnym projektem zwrócił na siebie uwagę szefów sportowego giganta.



Sam Joe wciąż jest zaskoczony tym, co się wydarzyło. I zadowolony, że będzie zarabiał dzięki swojej pasji.



„Wciąż powtarzam sobie: »Rób to, co kochasz«. Jestem z siebie naprawdę dumny i podekscytowany” – przyznał w rozmowie z „Mirror”.



Zapytany o to, jak wygląda jego proces twórczy, wyznał, że niewiele myśli nad tym, jakie postaci i grafiki znajdą się w jego pracach.



„Po prostu robię to, co czuję. Każdego dnia spędzam na rysowaniu jedną lub dwie godziny, no czasem może trochę więcej. Zwykle rano, po przebudzeniu, w porze lunchu i po południu” – powiedział. I dodał, że najchętniej rysuje postaci kosmitów, roboty, potwory i warzywa.





Choć Joe osiągnął sukces w bardzo młodym wieku, droga do niego nie była łatwa. Zamiłowanie do rysunków nie raz przysporzyło mu kłopotów.

Nauczycieli wielokrotnie irytowało to, że „bazgranie” pochłania go bardziej niż lekcje. Karcili go za brak skupienia na zajęciach. W końcu rodzice zapisali go na kółko plastyczne, gdzie mógł pielęgnować i rozwijać swoją pasję.



To był strzał w dziesiątkę. Nie tylko dlatego, że Joe mógł wreszcie się wyżyć artystycznie, ale także dlatego, że dzięki temu dostał pierwsze „zlecenie” – ozdobienia rysunkami ściany restauracji w rodzinnym Shrewsbury.



Dziś młody artysta, którego konto na Instagramie obserwuje 120 tys. fanów, zachęca wszystkich do „doodlowania”, czyli zwyczajnego bazgrania. „To bardzo relaksująca czynność” – przekonuje.



I dodaje, że to pozwala puścić wodze fantazji i kreować obrazy bez większego zastanawiania się, za to z pełną swobodą. Tak właśnie swoje dzieła tworzy „The Doodle Boy”.