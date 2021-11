Andrzej Duda pytany o otwarcie szlaku migracji z Afganistanu: Ryzyko jest realne

Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią jest generowany przez władze państwa; jeżeli te władze będą chciały wygenerować podobny kryzys poprzez połączenia lotnicze z Afganistanem, to oczywiście go wygenerują, ryzyko jest realne – powiedział w poniedziałek w Budapeszcie prezydent Andrzej Duda.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu przywódców Grupy V4, prezydent Duda twierdząco odpowiedział na pytanie węgierskiego dziennikarza, czy opuszczenie Afganistanu przez Stany Zjednoczone może wywołać „trwały kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej; że powstanie nowy szlak w kierunku Polski”.



Odpowiadając Duda przyznał, że to samo pytanie zadał mu w poniedziałek prezydent Czech Milosz Zeman w pierwszej części debaty w Budapeszcie.



– Oczywiście, że takie niebezpieczeństwo istnieje, jednakże warto wskazać tutaj na pewno uwarunkowania – powiedział. Wyjaśnił, że kryzys, który teraz występuje na granicy Unii Europejskiej i NATO, będącej jednocześnie polską granicą, „jest generowany przez reżim białoruski w sposób zaplanowany”. Zwrócił przy tym uwagę, że chodzi także o granicę Białorusi z Litwą i Łotwą, również krajami UE i NATO.



Jak przypomniał, migranci „to goście zaproszeni przez reżim białoruski”. – Oni otrzymali białoruskie wizy, przylecieli na Białoruś legalnie, mają dzisiaj na Białorusi status turystów – zaznaczył.

– To jest kryzys, który jest generowany – co nie miało do tej pory w moim przekonaniu precedensu – przez władze państwa. Jeżeli te władze będą chciały wygenerować podobny kryzys poprzez połączenia lotnicze z Afganistanem, to oczywiście go wygenerują. Ale wymaga to aktywnego działania ze strony reżimu białoruskiego. I jeżeli ten reżim będzie w ten sposób działał, to mam głębokie przekonanie, że będzie reakcja ze strony wspólnoty międzynarodowej i przede wszystkim ze strony Unii Europejskiej poprzez stworzenie twardego systemu sankcji, które po prostu zablokują tego typu praktyki – oświadczył.





Migracja drogą lądową

Prezydent Polski ocenił, że możemy mieć także do czynienia z sytuacją, w której ta migracja z Afganistanu będzie przebiegać przez Rosję, poprzez drogi lądowe, gdyż „taki kierunek, jeżeli te osoby miałyby się znaleźć na Białorusi, jest klarowny”.– Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Mam nadzieję, że władze rosyjskie zachowają się tutaj w sposób odpowiedzialny i nie dopuszczą do tego, by tego typu sytuacja kryzysowa drogą lądową została z Afganistanu wygenerowana – powiedział. Konkludując potwierdził, że „ryzyko jest absolutnie realne”.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała już niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Najwięcej, bo ponad 17 tys. prób zanotowano w październiku.





Kończy się stan wyjątkowy

źródło: pap

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni, czyli do końca listopada.Do połowy przyszłego roku, na mocy specustawy, na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot, zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na Podlasiu. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bug.Grupę Wyszehradzką tworzą Polska, Węgry, Czechy i Słowacja.