Gigantyczne podwyżki dla prezydentów Inowrocławia i Gdańska

Rada Miejska Inowrocławia podjęła decyzję o niemal dwukrotnym podwyższeniu pensji prezydenta Ryszarda Brejzy z 10 940 zł do 20 640 zł brutto. Wcześniej podobną drogą poszli m.in. radni w Gdańsku, gdzie w najbliższym czasie wysoko podskoczy wynagrodzenie Aleksandry Dulkiewicz z Platformy Obywatelskiej.

Nowelizacja ustawy podpisana niedawno przez prezydenta RP pozwala na wprowadzenie podwyżek m.in. dla gospodarzy miast. W ostatnim czasie z tej możliwości korzysta wiele samorządów – otwartą kwestią było to, jak bardzo zdecydują się podnieść pensje prezydentów miast.



W poniedziałek Rada Miejska Inowrocławia podwyższyła pensję prezydenta Ryszarda Brejzy niemal dwukrotnie, maksymalnie wykorzystując opcję wzrostu wynagrodzenia.



Na miesięczne wynagrodzenie prezydenta Inowrocławia (20 640 zł brutto) składać się będą: wynagrodzenie zasadnicze 10 770 zł, dodatek funkcyjny 3 450 zł, dodatek specjalny (w wysokości 30 proc. powyższych), dodatek za wieloletnią pracę (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego). „W sumie za podwyżką głosowało 16 radnych, 2 - wstrzymało się od głosu, a 4 - było przeciwnych” – relacjonuje „Gazeta Pomorska”.





Gdańsk

Do maksymalnej przewidzianej kwoty 20 040 zł (z obecnych 12 tys. zł)Aleksandry Dulkiewicz z PO.„Zmiana ta wynika z podniesienia wysokości mnożnika o cztery punkty, co przy kwocie bazowej w 2021 roku wynoszącą 1789,42 zł i zmianie mnożnika z 7 do 11,2 znacząco podnosi uposażenie" – relacjonuje „Dziennik Bałtycki".

Ponadto – jak czytamy – prezydent otrzyma dodatek funkcyjny określony w ustawie, dodatek specjalny wynoszący 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę tzw. wysługę.





Sosnowiec

Ważne decyzje zapadły też na listopadowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu. Podczas głosowania większość radnych zgodziła się na podwyżki dla siebie oraz prezydenta miasta. Prezydenttakże otrzyma więc 10 770 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki.„To dodatek funkcyjny 3 450 zł i dodatek specjalny 4 266 zł. Łącznie daje to 18 486 złotych. Do wynagrodzenia wliczany jest jeszcze dodatek za wieloletnią pracę. Przysługuje również nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawy, których wysokość ustalana jest według innych przepisów.– pisze „Dziennik Zachodni".