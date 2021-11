Pracownik TVN24 ośmieszony na konferencji ministra zdrowia. Nie wiedział, o co pyta? [WIDEO]

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Tematem było wprowadzenie nowych restrykcji, a także informacja o nowym wariancie COVID-19, którego przypadki zdiagnozowano już w niektórych krajach Europy. Po wystąpieniu szefa resortu, pytania mogli zadawać dziennikarze. Wpadkę zaliczył reporter TVN24 Arkadiusz Wierzuk.

Dziennikarze dopytywali m.in. o szczegóły restrykcji, które mają zacząć obowiązywać od 1 grudnia, a także o nowy wariant COVID-19, czy szczepienia dzieci przeciwko koronawirusowi. Gdy do mikrofonu podszedł Arkadiusz Wierzuk przez dobrych kilkadziesiąt próbował sformułować pytanie, które chciał zadać ministrowi.



TVN24: Obowiązkowe szczepienia w przedszkolach. Jest projekt senacki, ale Częstochowa już takie rozwiązanie wprowadziła…

Niedzielski: Gdzie obowiązkowe szczepienie?

TVN24: W przedszkolach… egzekwowanie od rodziców…

Niedzielski: Pan o tym wie, że dzieci w przedszkolach jeszcze nie są szczepione. Ale to rodziców w przedszkolach ma się szczepić? Nie rozumiem, o czym pan mówi.

TVN24: Chodzi o projekt zmian dotyczący przedszkoli, dzieci i rodziców, od których byegzekwowano szczepienie.

Niedzielski: W przedszkolach ma być prowadzone szczepienie dla rodziców?



Z pomocą dziennikarzowi próbował przyjść Wojciech Andrusiewicz, który stwierdził: – Przypomnę, że szczepienia dla dzieci będą dostępne od piątego roku życia. Przypomnę, że do przedszkoli chodzą też młodsi.



Po kilkunastu sekundach reporter TVN24 doprecyzował, o co mu chodziło.



TVN24: W uzupełnieniu, chodzi o odrę i polio, gdzie warunkiem rekrutacji (do przedszkola – przyp. red.) jest przedstawienie szczepienia.

Niedzielski: Samorządy mają takie możliwości, a ja jako minister zdrowia namawiam, aby w miejscach, gdzie przebywają dzieci, było tworzone bezpieczne środowisko zdrowotne.

O co mógł chcieć spytać dziennikarz TVN24?

źródło: tvp info

Zapewne dziennikarz TVN24 miał na myśli o niedawne postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał uchwałę częstochowskiej rady miasta. Chodzi w niej o przyznanie dodatkowych punktów w systemie rekrutacji do przedszkoli dla dzieci, które zostały zaszczepione przeciwko odrze i polio.O szczegółach rekrutacji pisał „Dziennik Zachodni”:„Najwyżej punktowany był fakt pracy dwójki rodziców (22 punkty), ale na drugim miejscu było wykonanie wszystkich niezbędnych szczepień lub przedstawienie zaświadczenia o ich odroczeniu ze względu na stan zdrowia dziecka. Taki system punktowania w praktyce oznacza, że brak szczepień u dziecka zamyka mu drogę do zapisania do przedszkola.”