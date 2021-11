Mata do lewicowej aktywistki: „Głupia p***o”. O co poszło?

Raper Mata opublikował w mediach społecznościowych nowy utwór. W kawałku pt. „MC” młody raper komentuje swój udział w reklamie jednej z sieci fast foodów. Matczaka spotkała za to fala krytyki m.in. za to, że jako popularny wśród młodzieży twórca reklamuje śmieciowe jedzenie.

Negatywnie o jedzeniu, które polecał raper, wypowiadała się m.in. Katarzyna Bosacka, znana z promocji zdrowego stylu odżywiania.



Jak podawała Bosacka, cały zestaw promowany przez rapera miał zawierać aż 1119 kcal.



„To połowa dziennego zapotrzebowania energetycznego dla nastolatka...” – alarmowała w mediach społecznościowych. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.



W kontekście głośnej kampanii reklamowej z udziałem rapera, fast food do narkotyków porównała Paulina Młynarska.



Bardzo dużą popularnością w mediach społecznościowych cieszył się filmik pt. „Maja Staśko wyrzuca zestaw Maty”. Celebrytka spróbowała tylko… frytek, bo na zjedzenie cheeseburgera czy wypicie matcha latte (sproszkowana zielona herbata z mlekiem – przyp. red.) nie pozwalał jej weganizm.



Mata skomentował to w swoim najnowszym kawałku.



„Czasem 16 godzin dziennie siedzę w studiu, no a czasem na kanapie, ale wstaję po południu i nie tyram na etacie, dlatego szanuję pracę, ty wylewasz Matcha Latte, głupia p***o” – słyszymy w utworze „MC”.

