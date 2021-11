Ksiądz Sowa został przeniesiony. Jego zwierzchnikiem jest abp Nycz

Ksiądz Kazimierz Sowa został przeniesiony do archidiecezji warszawskiej. Oznacza to, że duchowny podlega już nie arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, lecz kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi. W 2017 r. po ujawnieniu przez TVP Info nagrań rozmów w restauracji „Sowa i Przyjaciele” z udziałem ks. Sowy abp. Jędraszewski skierował go do pomocy duszpasterskiej w kościele św. Floriana w Krakowie.

Chodzi o nagrania dokumentujące spotkanie, do którego miało dojść 7 lutego 2014 roku; uczestniczyli m.in. były rzecznik rządu Paweł Graś, b. minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński, b. szef BOR gen. Marian Janicki; biznesmen Jerzy Mazgaj i ks. Kazimierz Sowa. Ten ostatni odnosząc się do „Gazety Polskiej” mówił: „nie polemizować, zniszczyć”. Tutaj znajdziesz zapis rozmowy.



Wówczas ks. dr Piotr Studnicki – wtedy rzecznik krakowskiej kurii – ocenił, że: „Upublicznione słowa nagranej rozmowy, której uczestnikiem był ks. Kazimierz Sowa, nawet jeśli zostały wypowiedziane podczas prywatnej konwersacji, nie licują z powołaniem kapłańskim”. – Ks. Kazimierz Sowa przed rokiem został pisemnie upomniany przez ówczesnego metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza – przypomniał ks. Studnicki.

źródło: lovekrakow.pl

Właśnie wtedy – w 2017 r. – abp. Jędrzaszewski skierował ks. Sowę do pomocy w kościele św. Floriana . Jednak, jak poinformował w poniedziałek portal lovekrakow.pl, od kilku miesięcy ks. Sowa nie podlega już krakowskiemu metropolicie. Został inkardynowany do archidiecezji warszawskiej, której ordynariuszem jest kard. Kazimierz Nycz. Stało się to na jego własną prośbę.W Warszawie jest rezydentem wi posługuje w