Wsparcie polityczne, środki techniczne, siły policyjne. Pomoc V4 dla Polski [WIDEO]

Solidarność z Polską i w razie potrzeby wsparcie polityczne, a także w postaci środków technicznych i sił policyjnych zadeklarował po spotkaniu szefów państw Grupy Wyszehradzkiej prezydent Węgier János Áder. Zaapelował jednocześnie do obywateli krajów V4, by szczepili się przeciw COVID-19.

– Zapewniliśmy Polskę o naszej solidarności – powiedział Áder w poniedziałek w Budapeszcie po rozmowach prezydentów Węgier, Polski, Czech i Słowacji. – W minionych tygodniach mieliśmy bardzo ciężki kryzys migracyjny, kryzys polityczny na granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej – dodał.



- Zapewniliśmy Polskę o naszej solidarności – podkreślił węgierski prezydent. Zapewnił, że Polska może liczyć ze strony pozostałych trzech państw na wsparcie polityczne, a także w postaci środków technicznych i sił policyjnych.



Ader ocenił, że „prawdopodobnie presja migracyjna będzie narastać", także w związku z wydarzeniami w Afganistanie oraz skutkami zmian klimatu dla mieszkańców Azji i Afryki. – To, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, na nowo każe nam zwrócić uwagę, że UE nie może dalej zwlekać. Unia musi się do tego przygotować, granice należy obronić, wspólne wartości unijne muszą być chronione – zaznaczył prezydent Węgier.



Odnosząc się do pandemii Áder stwierdził, że „we wszystkich czterech krajach borykamy się z tymi samymi problemami: spora część dorosłych nie chce się zaszczepić”. Zaapelował, by wszyscy obywatele państw V4 którzy do tej pory nie przyjęli szczepionki, zaszczepili się. – Jedyną prawdziwą obroną przed pandemią jest szczepionka – przekonywał.



