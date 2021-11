Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Co się zmienia?

W związku z pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa Omikron rząd wprowadza pakiet alertowy obostrzeń składający się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to uszczelnienie granic i zakaz lotów do 7 krajów z Afryki m.in. RPA – poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Dotychczasowy limit 75 proc. obłożenia zmienia się na 50 proc. – dotyczy m.in. instytucji kultury, kościołów, hoteli i lokali gastronomicznych.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej szef resotu zdrowia poinformował, że w związku nowym wariantem wirusa Omikron wprowadzony zostaje w Polsce pakiet alertowy obostrzeń.



– Ma on dwa elementy. Pierwszy dotyczy uszczelnienia granic. Podążając za rekomendacjami Europejskiej Agencji ds. Kontroli Zakażeń ECDC) wydajemy zakaz lotów do 7 krajów, które są rekomendowane. Są to Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe – powiedział Niedzielski. Zaznaczył, że kraje te zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka.



– W przypadku tych krajów zostaje wprowadzony w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury zakaz lotów – oświadczył szef MZ.



Wyjaśnił, że „osoby, które będą wracały z tych krajów - niezależnie jaką drogą - będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni”. – W tym przypadku, że nie ma możliwości zwolnienia z tej kwarantanny testem – zaznaczył Niedzielski.



Jak dodał, celem jest spowolnienie transmisji wirusa przez granicę.

#wieszwiecej Polub nas

Nowe limity na weselach, w kinach, kościołach i gastronomii

– Po pierwsze we wszystkich tych obiektach, w których do tej pory mieliśmy limit zapełnienia 75 proc. - przypominam, że w tym limicie nie mieszczą się osoby zaszczepione - limit zostanie zmieniony, zmniejszony do 50 proc. To dotyczy gastronomi, hoteli, kultury, czyli kin, teatrów, opery, filharmonii, domów i ośrodków kultury, koncertów, widowisk cyrkowych, kościołów i obiektów sportowych, takich jak baseny, aquaparki – poinformował Niedzielski.Zmieniony będzie limit osób na zgromadzeniach i uroczystościach, na których obecnie mogło być 150 osób -Jak wskazał minister, chodzi m.in. o wesela, komunie i dyskoteki.Większe obostrzenia będą też na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. – Obecnie limit na tych wydarzeniach sportowych wynosi 500 osób, zmieniamy go o połowę do 250 osób – powiedział Niedzielski.

Większe obostrzenia będą również m.in. w siłowniach. – Do tej pory w takich obiektach, jak siłownie, kluby, centra fitness, muzea, hazard - tam gdzie mieliśmy liczone obłożenie na metry kwadratowe i obowiązywał limit 1 osoba na 10 m2, obecnie podnosimy ten limit na 15 m2 – poinformował szef MZ.



Niedzielski zastrzegł, że „jeżeli sytuacja ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to oczywiście decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień”. – Ale w tej chwili te regulacje będą obowiązywały od 1 grudnia do 17 grudnia włącznie, czyli dajemy sobie taki 2,5-tygodniowy czas przede wszystkim na kompletowanie informacji związanych nową mutacją, ale też jednak chcemy zobaczyć, czy w tym okresie narzędziami tego typu udaje nam się przyspieszyć redukowanie fali, którą w tej chwili mamy, czyli doprowadzenie do jej wyraźnych spadków – powiedział.



– Ryzyko, że kolejna fala, czy kolejne wzrosty zakażeń mogą startować z wysokiego pułapu, z jakim mamy teraz do czynienia, to są w naszej ocenie przesłanki, które powodują, że musimy zmienić to podejście, które do tej pory prezentowaliśmy. Dlatego od 1 grudnia zmieniamy restrykcje, które obowiązują – dodał.



Czytaj także: Wariant Omikron. Włoscy badacze wykonali pierwszą fotografię

„Nieokazanie paszportu covidowego może być podstawą niewpuszczenia na imprezę”

źródło: TVP Info, PAP

Szef resortu zdrowia pytany był m.in. o apel epidemiologów i lekarzy chorób zakaźnych o egzekwowanie w Polsce paszportów covidowych i o to, czy osobom niezaszczepionym należy ograniczyć dostęp do miejsc publicznych zamkniętych.– Jesteśmy w bieżącym kontakcie przede wszystkim z Radą Medyczną, z panem prof. Andrzejem Horbanem. Zapoznałem się z tym stanowiskiem, które zostało w nim przedstawione i rzeczywiście podzielam punkt widzenia, który jest tam przedstawiony, żebyśmy w większym stopniu wykorzystywali paszporty do zapewnienia sobie bezpieczeństwa epidemicznego – powiedział Niedzielski.– Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, którą próbowałem wyjaśnić, że nie ma podstawy prawnej, do tego, żeby żądać okazania paszportu covidowego przy wejściu na jakąś imprezę, ale z drugiej strony jego nieokazanie może być podstawą do tego, żeby nie wpuścić na daną imprezę – wskazał.Wyjaśnił, że jest to konstrukcja, która „pozwala z jednej strony ograniczać ten ruch na podstawie tego dokumentu, z drugiej strony działalność sanepidu w najbliższych dniach czy nawet tygodniach, będzie ukierunkowana na kwestie właśnie weryfikowania, czy przekraczane są limity i czy są one przekraczane na podstawie właśnie wykonywania takiej procedury weryfikowania”.