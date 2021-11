„Nie zarobiliśmy złotówki”. Mejza odpowiada na oskarżenia i zapowiada pozew

Ani ja, ani spółka Vinci NeoClinic sp. z o.o. nie wystawiliśmy ani jednej faktury i nie zarobiliśmy złotówki na działalności opisanej w artykule. Spółka nigdy nie zamierzała prowadzić i nie prowadziła działalności medycznej – podkreśla w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu poseł Łukasz Mejza. Wiceminister sportu odnosi się w nim do kolejnego artykułu Wirtualnej Polski na jego temat i zapowiada „podjęcie kroków prawnych” wobec autorów publikacji.

Wirtualna Polska napisała w środę, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych m.in. na raka, Alzheimera, Parkinsona. Mejza rzekomo osobiście przekonywał potencjalnych pacjentów a także opiekunów dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak – tak w Polsce, jak i na całym świecie – uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne.





Oświadczenie Mejzy

Sprawozdanie z działalności Vinci NeoClinic

W związku z publikacją Mejza zapowiedział, że treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych, oraz że podjął kroki prawne, mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji.„Autorzy dzisiejszego artykułu zamieszczonego w serwisie WP.PL nie byli zainteresowani moim stanowiskiem. Po raz kolejny opublikowali materiał, nie czekając na moje odpowiedzi, które zburzyłyby z góry założoną tezę” – czytamy w oświadczeniu polityka. Jak podkreśla Mejza, to kolejny dowód na to, że dziennikarzy Wirtualnej Polski „nie interesuje prawda” tylko „polityczne polowanie”, którego pierwszym z sygnałów był – jego zdaniem – wpis jednego z autorów w mediach społecznościowych.„To szukanie haków zbiegło się w czasie z kierowanymi pod moim adresem propozycjami opuszczenia obozu rządowego i przejścia na stronę opozycji. Gdy oferty zostały przeze mnie odrzucone, zaczęły pojawiać się doniesienia medialne mające przedstawić mnie jako potwora. Trudno mi uwierzyć, że to przypadek” – dodaje.Mejza zaznacza, że oskarżenia pod jego adresem dotyczące „żerowania na nieszczęściu osób chorych” są „oczywistą nieprawdą”: „ani ja, ani spółka Vinci NeoClinic sp. z o.o. nie wystawiliśmy ani jednej faktury i nie zarobiliśmy złotówki na działalności opisanej w artykule”. „Spółka nigdy nie zamierzała prowadzić i nie prowadziła działalności medycznej. W związku z działalnością tej firmy nie tylko nie odniosłem najmniejszych korzyści majątkowych, ale poniosłem koszty finansowe. Zainwestowane środki potraktowałem jako własne straty” – zapewnia.

Wytyka też błędy w artykule. Cytuje fragment tekstu, który mówi o tym, że spółka Vinci NeoClinic „nie złożyła obowiązkowego sprawozdania z działalności do sądu” i zaznacza, że takiego obowiązku w ogóle nie miała – ustawa nakłada go dopiero po zakończeniu pierwszego pełnego roku obrotowego działalności.





„Wątpliwości natury medycznej i moralnej”

Wiceminister zapowiada, że poniedziałkowy artykuł WP dołączy do dwóch poprzednich, które także będą przedmiotem postępowań sądowych. „Kłamstwa, których dopuścili się dziennikarze, spotkają się to ze stanowczą reakcją z mojej strony – natychmiast po ukazaniu się artykułu podjąłem kroki prawne mające na celu ochronę mojej reputacji” – dodał.Mejza podkreśla przy tym, że pomysł na powołanie spółki pochodził od jednej z osób wyleczonych naterapią komórkami macierzystymi. „Po powzięciu informacji o wątpliwościach natury medycznej i moralnej dotyczących tej terapii, natychmiast wycofałem się z działalności firmy” – czytamy w oświadczeniu.