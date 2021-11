„Ulica i zagranica! Bądźmy dumni z tego”. Opozycja znów ujawnia swoją strategię

Unia Europejska znów straszy Polskę karami i blokadą funduszy. Donald Tusk wrócił z Brukseli i pojawił się na urodzinach KOD–u. Przed przemówieniem szefa PO głos zabrał jeden z wiceprzewodniczących zarządu Komitetu Obrony Demokracji, który również mówił o swoim pobycie w Parlamencie Europejskim. Stwierdził: „Wiemy, że będziemy nadal wspierani i Europa nie odpuści. Pamiętajcie, ulica i zagranica, tak. Bądźmy dumni z tego”.

W 2016 r. do mediów wyciekło nagranie z tajnego spotkania ówczesnego szefa PO Grzegorza Schetyny z działaczami z Warszawy. To tam padły słynne słowa o ulicy i zagranicy, a hasło na lata przylgnęło do anty-PiS-owskiej opozycji.



Choć część polityków PO wielokrotnie próbowała się go wypierać, inni nie mieli ze sloganem „ulica i zagranica” szczególnego problemu.



Tym razem na tę strategię pokonania rządu Mateusza Morawieckiego powołali się liderzy KOD. Na szóstych urodzinach Komitetu Obrony Demokracji tuż przed Donaldem Tuskiem głos zabrał Łukasz Szopa, wiceprzewodniczący zarządu głównego KOD.



Podkreślił, że trzy tygodnie temu wraz z innymi aktywistami odebrał w Brukseli Europejską Nagrodę Obywatelską. Jak podkreślił, wyróżnienie Parlamentu Europejskiego za rok 2021 zostało przyznane jako „nagroda za obronę godności i niezawisłości sędziów walczących o niezależność sądownictwa w Polsce”.



Te słowa spotkały się z oklaskami z sali obecnych na wydarzeniu przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, sędziów Waldemara Żurka i Pawła Juszczyszyna, którzy świętowali tego dnia razem z politykami PO, Lewicy i Zielonych, w tym z Donaldem Tuskiem, Barbarą Nowacką, Adamem Szłapką czy Robertem Biedroniem.

Łukasz Szopa tłumaczył w swoim wystąpieniu, że odwiedzając Parlament Europejski, „doświadczył solidarności”.



– Wiemy, że będziemy nadal wspierani i Europa nie odpuści. Pamiętajcie, ulica i zagranica, tak. Bądźmy dumni z tego – zaapelował, a cała sala odpowiedziała gromkimi brawami.



Przedstawiciel KOD dodał więc, że „Europa o nas pamięta i nie zapomni, a ta nagroda to dopiero początek”.



Podkreślił, że w czasie wyjazdu do unijnych instytucji zapewnił także o wsparciu dla węgierskiej opozycji.

