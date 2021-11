Premier Morawiecki o sprawie Mejzy. „Weryfikacja, czy to fakty, czy manipulacje”

Sytuacja będzie przedmiotem bardzo szczegółowych wyjaśnień, związanych z weryfikacją tego, co zostało podane, i sprawdzeniem, czy są to fakty, czy są to manipulacje – powiedział premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do sprawy wiceministra sportu Łukasza Mejzy.

Wirtualna Polska napisała, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych m.in. na raka, Alzheimera, Parkinsona. Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów a także opiekunów dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak – tak w Polsce, jak i na całym świecie – uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według wp.pl biznes Mejzy nie wypalił, a pacjenci i ich rodziny zostali oszukani.



– Sytuacja na pewno będzie teraz przedmiotem bardzo szczegółowych wyjaśnień, związanych z weryfikacją tego, co zostało podane, i sprawdzeniem, czy są to fakty, czy są to manipulacje – stwierdził Morawiecki.



W związku z publikacją Mejza zapowiedział, że treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych i że podjął kroki prawne mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji.



Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówił w piątek, że służby specjalne znają doniesienia medialne w sprawie interesów wiceministra Mejzy i wypełniają swoje obowiązki.