82-latka przez cztery dni leżała w domu przygnieciona przez meble

82-letnia mieszkanka Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa została przygnieciona meblami i przez cztery dni nie mogła się spod nich wydostać. W ostatniej chwili uratowali ją policjanci i strażacy. Poszkodowana została przewieziona do szpitala.

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował, że dzielnicowi do mieszkania seniorki przyszli, gdy w ramach akcji „Zima” sprawdzali miejsca, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy.



Wjazd na posesję był otwarty, ale drzwi do domu – zamknięte. Pomimo pukania i nawoływania nikt nie odpowiadał z wewnątrz; sąsiedzi pytani przez funkcjonariuszy też nie widzieli kobiety od kilku dni. Dlatego policjanci wezwali strażaków, którzy wypchnęli drzwi do domu.



W środku znaleziono starszą kobietę leżącą na podłodze między szafą i tapczanem. Dodatkowo spadły na nią słoiki. Seniorka nie mogła o własnych siłach wydostać się z pułapki – była skrajnie wycieńczona i wyziębnięta.



– Po usunięciu przeszkód, kobietę przetransportowana na zewnątrz, gdzie byli już ratownicy medyczni. Opatrzyli ranną i przewieźli ją do szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej – powiedział Gleń.



Według niego rozmowy z sąsiadami i z samą poszkodowaną wskazują, że leżała ona przygnieciona we własnym domu cztery dni.