Hollywoodzki gwiazdor zrezygnował z kandydowania na gubernatora Teksasu

W marcu tego roku Matthew McConaughey ogłosił, że poważnie rozważa start w wyścigu o urząd gubernatora Teksasu. Zapewnił wówczas, że ma predyspozycje, by zostać politycznym liderem. Teraz jednak zmienił zdanie – w udostępnionym w mediach społecznościowych filmiku ujawnił, że już nie planuje kariery politycznej. „To zaszczytna i inspirująca droga, jednak w tym momencie nie zamierzam na nią wkraczać” – oświadczył pochodzący z Teksasu aktor.

W marcu fanów Matthew McConaughey'a zelektryzowała wiadomość, iż popularny aktor ma zamiar rozpocząć karierę polityczną. Goszcząc w programie „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” pochodzący z Teksasu aktor wyznał, że poważnie rozważa kandydowanie w wyborach na gubernatora tego stanu.



– Jest to coś, nad czym się zastanawiam. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wielkim zaszczytem jest sama możliwość rozważania udziału w wyborach – powiedział.



Zamiary te potwierdził potem w podcaście „Crime Stoppers of Houston's The Balanced Voice”. – Jest kilka spraw, którymi chciałbym się podzielić, które chciałbym przekazać. To może być moja nowa, ważna rola w kolejnym życiowym rozdziale – stwierdził wówczas McConaughey.



Nadzieje na start aktora w przyszłorocznych wyborach były nieco przedwczesne. W udostępnionym w niedzielę na Twitterze i Instagramie filmiku McConaughey oświadczył, że po dogłębnym przeanalizowaniu możliwości wkroczenia do świata polityki zdecydował, że nie będzie ubiegał się o urząd gubernatora.



– Jako prosty dzieciak urodzony w małym miasteczku Uvalde w Teksasie nigdy bym nie przypuszczał, że pewnego dnia zostanę wzięty pod uwagę w wyborze politycznego przywódcy. To zaszczytna i inspirująca droga, jednak w tym momencie nie zamierzam na nią wkraczać – powiedział aktor.

McConaughey wyznał też, że ostatnie dwa lata poświęcił na zgłębianie tajników polityki.



– Czego się nauczyłem przez ten czas? Wielu rzeczy. Nauczyłem się, że mamy pewne problemy, które musimy rozwiązać. Że nasza polityka potrzebuje nowego celu. Że w społeczeństwie są wyraźne podziały, które należy zażegnać. Że potrzebujemy więcej zaufania do siebie nawzajem – wyliczał.



– Nauczyłem się też, że wolność wiąże się z odpowiedzialnością i że wielcy przywódcy służą ludziom, w imieniu których rządzą. Niezależnie od tego, czy mowa o polityku, dyrektorze generalnym, gwieździe kina, matce, ojcu, mężu, żonie, bracie, przyjacielu, mentorze czy nauczycielu – wszyscy powinniśmy służyć sobie nawzajem. Służba polega na braniu na siebie odpowiedzialności już dziś, po to, by jutro mieć więcej wolności – oświadczył.

źródło: pap

Zamiast kandydować na gubernatora Teksasu, McConaughey zamierza nadal wspierać przedsiębiorstwa i fundacje, które „wytyczają nowe ścieżki do osiągania sukcesów oraz mają misję służenia innym i budowania zaufania, jednocześnie zwiększając dobrobyt”.– To jest właśnie amerykański sen. Odpowiedni politycy mogą pomóc nam dotrzeć do celu. Ale bądźmy szczerzy – nie zdołają nic dla nas zrobić, o ile sami nie zdecydujemy, że chcemy to zrobić dla siebie – dodał aktor.Teksas wybierze nowego gubernatora w przyszłym roku. O trzecią kadencję ubiega się Republikanin Greg Abbott, a jego rywalem będzie polityk Partii Demokratycznej Beto O'Rourke.