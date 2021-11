Szokująca decyzja sądu ws. Lempart i Suchanow

Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił do prokuratury akt oskarżenia przeciwko liderkom tzw. Strajku Kobiet Marcie Lempart, Klementynie Suchanow oraz Agnieszce Czeredereckiej-Fabin – dowiedział się portal tvp.info. – Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaskarży tę decyzję – komentuje rzeczniczka tej prokuratury Aleksandra Skrzyniarz.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie akt oskarżenia w tej sprawie skierowała na początku lipca.



– Zarzut obejmuje sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób i spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego w postaci możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 poprzez organizację i prowadzenie marszy w październiku, listopadzie oraz grudniu 2020 r. na ulicach Warszawy – informowała wówczas prokuratura.



Marta Lempart została też oskarżona o znieważenie funkcjonariuszy policji i publiczne pochwalanie popełniania przestępstw polegających na „niszczeniu fasad budynków kościołów oraz złośliwym przeszkadzaniu publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła”.

#wieszwiecej Polub nas

Za czyn ten (sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób powodujące zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej)

Sąd zwrócił akt oskarżenia przeciwko Lempart i Suchanow

źródło: portal tvp.info

Jak dowiedział się portal tvp.info, sędzia Tomasz Grochowicz z Sądu Okręgowego w Warszawie podjął dziś decyzję o zwróceniu do prokuratury aktu oskarżenia. Z uwagi na zawiłość sprawy sporządzenie uzasadnienia odroczono na czas do 7 dni.Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz pytana o komentarz do decyzji sądu poinformowała, że śledczy ją zaskarżą. – Prokuratura zaskarży decyzję sądu uwzgledniającą wniosek obrońcy Klementyny S. o zwrot aktu oskarżenia w przedmiotowej sprawie – mówi.Jak zaznacza, material dowodowy zgromadzony w śledztwie „jest kompletny i nie wymaga uzupełnienia”. –– dodaje.