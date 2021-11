Żaryn: Wśród migrantów są Afgańczycy po rosyjskich kursach wojskowych

Wśród migrantów, którzy ostatnio przybywają na Białoruś, pojawiają się Afgańczycy, którzy od dłuższego czasu mają powiązania z terytorium Rosji – ujawnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że niektórzy z nich mogą mieć przeszkolenie bojowe.

Po przybyciu na Białoruś próbują przekraczać granicę RP” – napisał Żaryn w kolejnym wpisie.



Do wpisu dołączył zdjęcie Afgańczyka zatrzymanego w Polsce we wrześniu 2021 r. Mężczyzna miał przybyć do Polski zaraz po zakończonym kursie wojskowym w Rosji.





On Sept, Mohammad R. T. was detained in Poland. He also was a graduate of Russian military course. He came illegally to Poland right after. 3/3 pic.twitter.com/DYldPkGuDD