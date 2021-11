Potężne pieniądze na migrantów. Uciekli z domu otwartego, nie ma ich w Polsce

Straż Graniczna od 1 sierpnia przekazała do domu otwartego Fundacji Dialog 286 cudzoziemców. Z tych osób dom opuściło 258 osób. – Nie ma ich w Polsce, prawdopodobnie wyjechały do krajów Europy Zachodniej – poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Podczas konferencji Michalska zaznaczyła, że osoby, które nielegalnie przekraczają granicę, trafiają głównie do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. – Zdarza się, że tych osób nie kierujemy do strzeżonych ośrodków, przede wszystkim ze względu na stan zdrowia, również psychicznego – powiedziała rzeczniczka.



Jak zaznaczyła, w tej kwestii SG współpracuje z Fundacją Dialog, która prowadzi dom otwarty, ma też możliwość wynajęcia mieszkań dla cudzoziemców.



– Od 1 sierpnia do dnia dzisiejszego takich osób do Fundacji Dialog przekazaliśmy 286. Z tych osób dom otwarty opuściło 258 osób – przekazała Michalska. Dodała, że nie ma ich już w tym domu mimo tego, że wstępnie deklarowały pozostać w Polsce.



– Prawdopodobnie wyjechały do innych krajów Unii. Tak jak informujemy, głównym celem tych osób są kraje Europy Zachodniej. Raczej ich nie ma na terytorium Polski – powiedziała Michalska.



Koszt utrzymania cudzoziemców w domu otwartym Fundacji Dialog ponosi Straż Graniczna. – Ten koszt dla 286 osób wyniósł 1,5 mln zł, z czego pół miliona to była sama pomoc medyczna, psychologiczna, w tym leczenie, również stomatologiczne – wskazała Michalska dodając, że w tym samym czasie 600 cudzoziemców opuściło ośrodki otwarte.



– Od tych osób wzięliśmy wnioski o ubieganie się o ochronę międzynarodową w Polsce. Te osoby zadeklarowały, że chcą zostać w Polsce i podjąć tu pracę – dodała rzeczniczka.