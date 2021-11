KOD, sędziowie i prokuratorzy przywitali Tuska. Pomylili jego funkcję w UE

„Witamy byłego przewodniczącego Rady Europy Donalda Tuska” – powiedzieli otwierając szóste urodziny Komitetu Obrony Demokracji liderzy antyrządowej organizacji. Zebrani na sali goście, sędziowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i obecni na miejscu prokuratorzy wstali z miejsc i głośno klaskali. Tymczasem Tusk nie był wcale przewodniczącym Rady Europy.

Donald Tusk wziął w sobotę udział w konwencji Komitetu Obrony Demokracji. Gdy wyczytano jego nazwisko, oklaskiwali go wszyscy zgromadzeni goście, w tym sędziowie Waldemar Żurek i Paweł Juszczyszyn, którzy od kilku lat przekonują, że są bezstronni i niezależni, a w swojej pracy nigdy nie kierują się sympatiami politycznymi.



Szefa PO witali również aktywiści Lotnej Brygady Opozycji znani z łamania prawa, dewastowania pomników. Wulgarnego języka i częstych starć z policją.



Powitanie honorowego gościa z Platformy Obywatelskiej wywołało długie brawa, a prowadzący całe wydarzenie powiedzieli: „Witamy byłego przewodniczącego Rady Europy Donalda Tuska”.



Przypomnijmy, że Rada Europy ma swoją siedzibę w Strasburgu, a zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji oraz współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Powstała w 1949 r. i skupia dziś prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza kontynentu. Donald Tusk nigdy nie był jej przewodniczącym.



Z kolei Rada Europejska to instytucja UE, która mieści się w Brukseli. Wyznacza kierunki rozwoju i polityki Unii Europejskiej, a za datę jej utworzenia przyjmuje się umownie rok 1974. Składa się z głów państw lub szefów rządów krajów członkowskich. Od grudnia 2019 r. instytucji przewodniczy Charles Michel. Wcześniej przez pięć lat funkcję tę pełnił polityk PO Donald Tusk.

Sędziowie z @JudgesSsp, panowie Żurek i Juszczyszyn w sobotę nie tylko byli na jednym evencie politycznym z @donaldtusk, ale również go oklaskiwali, co widać na nagraniu. pic.twitter.com/xtds9DvWHP — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) November 29, 2021