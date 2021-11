„Tusk to w polityce musztarda po obiedzie”. Formela o słowach lidera PO ws. ofensywy dyplomatycznej Polski

To Donald Tusk jest w polskiej polityce musztardą po obiedzie. Jest politykiem, który jest z innego czasu, z innych okoliczności, który rozpaczliwie walczy o powrót do dawnego krajobrazu politycznego i medialnego – ocenił Marek Formela z „Gazety Gdańskiej”. Dziennikarz odniósł się do słów szefa Platformy Obywatelskiej, który działania dyplomatyczne ws. kryzysu na granicy uznał za spóźnione.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej uczestniczył w Gdańsku w debacie z byłym szefem MSZ, europarlamentarzystą Radosławem Sikorskim o miejscu Polski w Europie. – Unia Europejska jak najbardziej zjednoczona to jest metoda na pokojowe, przyjazne ograniczanie roli takich państw jak Niemcy – powiedział Tusk.



Do słów Tuska i Sikorskiego odnosił się Marek Formela z „Gazety Gdańskiej”. Przypomniał, że zarówno szef PO, jak i Radosław Sikorski wiele razy wyrażali odmienne zdanie na temat roli Niemiec w Unii Europejskiej.



– Po co Donald Tusk odbierał nagrodę Rathenaua, po co minister Sikorski wyrażał swój lęk przed biernością Niemiec, po co była ostatnia wizyta Donalda Tuska w kancelarii kanclerz Angeli Merkel? Po co w końcu Donald Tusk udaje, że prowadzi w tej chwili jakąś polską politykę zagraniczną, skoro nie ma żadnego mandatu rządu polskiego do prowadzenia jakichkolwiek spotkań? – pytał Formela.

źródło: Polskie Radio 24, portal tvp.info

– Są takie przypadki w praktyce dyplomatycznej, że byli premierzy lub prezydenci w szczególnych okolicznościach – na zlecenie swoich rządów – prowadzą delikatne operacje dyplomatyczne. Akurat w tym przypadku Donald Tusk nie prowadzi żadnej misji dyplomatycznej. On po prostu prowadzi politykę przeciwrządową, przeciw Polsce – komentował.W ocenie Formeli Tusk – który o zabiegach dyplomatycznych polskiego rządu i polskiego prezydenta mówił „musztarda po obiedzie” –. – Jest politykiem, który jest z innego czasu, z innych okoliczności, który rozpaczliwie walczy o powrót do dawnego krajobrazu politycznego i medialnego – podkreślił Formela.