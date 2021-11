W Portugalii potwierdzono 13 zakażeń Omikronem. To członkowie jednego klubu

W Portugalii potwierdzono 13 przypadków infekcji nowym wariantem koronawirusa Omikron. Wszyscy zakażeni są członkami lizbońskiego klubu sportowego Belenenses – podała Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS).

W ostatnich dniach Portugalia nasiliła akcję szczepień przeciw Covid-19. Do minionej soboty w 10-milionowej populacji – wyszczepionej w pełni niemal w 87 procentach – milion Portugalczyków po 12. roku życia przyjął trzecią, przypominającą dawkę szczepionki.



W związku ze wzbierającą falą zakażeń SARS-CoV-2 premier rządu w Lizbonie Antonio Costa zapowiedział w czwartek wprowadzenie od 1 grudnia stanu klęski żywiołowej, który potrwa co najmniej do pierwszej połowy stycznia 2022 roku.



W ramach stanu wyjątkowego wjazd do kraju – zarówno przez granice lądowe, jak i drogą morską i lotniczą – będzie możliwy tylko po przedstawieniu negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na koronawirusa, wykonanego w ciągu 48 godzin przed wjazdem.