Posłanka PO pochwaliła Trzaskowskiego. Teraz usuwa tweet i blokuje internautów

„Rafał Trzaskowski weźmie udział w debacie w Kongresie USA. Do premiera i prezydenta Polski zaproszenie nie dotarło” – napisała kilka dni temu na Twitterze Marta Wcisło z PO. Tymczasem Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda odbywają kolejne międzynarodowe wizyty, a prezydent Warszawy jednak nigdzie nie poleci. Posłanka usunęła więc tweet, a internauci alarmują, że zablokowała tych użytkowników sieci, którzy poruszali ten temat.

Rafał Trzaskowski ogłosił kilka dni temu, że zabierze głos w Kongresie USA. Sprzyjające mu media szybko nagłośniły sprawę, a politycy PO porównywali nawet planowaną wizytę do przemówienia Lecha Wałęsy z 1989 r.



Posłanka Marta Wcisło wykorzystała to nawet do ataku na Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudę. „Do premiera i prezydenta Polski zaproszenie nie dotarło. Obawiam się, że to nie wina Poczty Polskiej” – żartowała.



Szybko okazało się, że Rafał Trzaskowski nigdzie nie poleci, a głos będzie mógł zabrać wyłącznie online podczas posiedzenia jednej z podkomisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów ds. Europy, Energetyki, Środowiska i Cybernetyki.



Część polityków Platformy postanowiła więc przemilczeć ten temat. Jak wychwycili internauci, inni usunęli swoje wpisy. W tej drugiej grupie znalazła się Wcisło, której post zniknął z sieci.

Zagraniczna ofensywa premiera i prezydenta

Tymczasem prezydent Andrzej Duda z przywódcami innych państw bierze właśnie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Z kolei premier Mateusz Morawiecki w kilka dni spotkał się z przywódcami krajów bałtyckich, Chorwacji, Francji, Słowenii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Grafika z miejscami, które odwiedził szef rządu, szybko rozeszła się w sieci. Oznaczono ją hasztagiem „WeDefendEurope". „Tydzień pracy premiera" – napisał Michał Dworczyk, szef jego Kancelarii.

„Zbanowała pół Twitera”

Witam,zbanowała chyba pół twitera, pozdrawiam ���� — Elzbieta Głuch���� (@ElzbietaGluch) November 28, 2021

Też mi nie odpowiedziała pic.twitter.com/TMOv8Px6Vr — Andrzej (@Andrzej07398376) November 28, 2021

Ja taką odpowiedź dostałam od pani poseł, bardzo indywidualne podejście �� pic.twitter.com/ALp1UnAwnM — Henrietta ���� #MuremZaPolskimMundurem (@Henriet56088274) November 28, 2021

Zapytałem się tylko czy córcia się nie przemęcza w pracy w spółce miejskiej ��. pic.twitter.com/NbZwKaNgm2 — Pablos Escobaros (@pawel8511) November 28, 2021

Zestawianie tych dwóch spraw nie spodobało się Marcie Wcisło. Jak piszą internauci, posłanka Platformy Obywatelskiej z okręgu lubelskiego blokuje na Twitterze osoby, które poruszają te tematy i„Zbanowała chyba pół Twitera” – żartują.Zobacz także: Niemcy starają się odwieść Kongres USA od nowych sankcji na Nord Stream 2 Oceniają, że blokowanie osób, które są niekulturalne, ma swoje uzasadnienie, ale poseł nie powinien ograniczać dostępu do swoich wpisów tylko za to, że ktoś ma inne poglądy.– podsumowują.Przypomnijmy, że tematami posiedzenia amerykańskiej podkomisji mają być np. budowa Nord Stream 2 i sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Oprócz Rafała Trzaskowskiego głos zabiorą m.in. prezydenci Budapesztu, Pragi czy Bratysławy.Teraz wystąpienie polityka PO stoi pod znakiem zapytania.Jak przekazali organizatorzy, powodem nieobecności prezydenta Warszawy był zły stan zdrowia.