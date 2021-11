Nowe obostrzenia już za kilka dni. Minister Niedzielski: Trzeba działać pilnie

Od początku grudnia planowane jest wprowadzenie nowych obostrzeń – zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. Z jego słów wynika, że możliwe jest choćby ponowne ustanowienie maksymalnego limitu osób, które mogą wejść do niektórych miejsc. Tematowi obostrzeń poświęcone będzie poniedziałkowe posiedzenie sztabu kryzysowego.

W Radiu Plus szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że na poniedziałek na godz. 11 zwołany został sztab kryzysowy.



– Zaprosiłem do tego sztabu ministra Saczkę, Głównego Inspektora Sanitarnego, i pana Grzegorza Juszczyka, szefa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – wskazał. Jak dodał, analizowana będzie możliwość uszczelnienia granic. Oprócz tego od początku grudnia planowane jest wprowadzenie dodatkowych obostrzeń.





Nauka zdalna? „Nie wchodzi w grę”

Niedzielski: Omicron to game changer

Pytany, o jakie ograniczenia chodzi, minister podkreślił, że do momentu posiedzenia sztabu nie chce ujawniać żadnych informacji.– Zamknięcie szkół nie wchodzi w grę, raczej myślimy o ruchach, które będą wyraźnym sygnałem, że rośnie ryzyko, bo pojawiło się w otoczeniu nowe zagrożenie w postaci– powiedział minister.Na pytanie, czy chodzi np. o, które mogą wejść do niektórych miejsc, Niedzielski odparł: „Na przykład limity, ale to musimy sobie dzisiaj przemyśleć dokładnie”.– Szpitale są obłożone. Musimy likwidować normalne miejsca leczenia i otwierać w to miejsce łóżka covidowe. Pojawienie się elementu, który mógłby spowodować, że zamiast oczekiwanego przesilenia będziemy mieć przyspieszenie,– mówił, odnosząc się do nowego wariantu koronawirusa.