Narkotykowy gang z Płocka rozbity. Przejęto kilogramy substancji

Płoccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zabezpieczyli blisko 20 kg narkotyków, które miały trafić na okoliczny rynek – głównie marihuanę, ale też amfetaminę i kokainę. Podejrzani o posiadanie i sprzedawanie zabronionych substancji to mężczyźni w wieku od 24 do 27 lat. Czwórka podejrzanych została tymczasowo aresztowana.

Policja uderzyła w gang w minioną środę rano. W miejscowości Wola Łącka na drodze krajowej zatrzymano do kontroli dwa samochody.



Jednym z nich podróżowali podejrzani, którzy przewozili marihuanę zapakowaną w foliowe worki. W kolejnym z aut również były narkotyki. W sumie przejęto wówczas 4,5 kg marihuany. Ale to był zaledwie początek akcji kryminalnych z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu płockiej komendy.



Na terenie posesji jednego z zatrzymanych policjanci odkryli ponad 15 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę, które 26-latek ukrywał w foliowych workach w beczkach. W tym czasie kolejni policjanci przeszukiwali w Płocku mieszkanie wynajmowane przez kolejnego z zatrzymanych, gdzie znaleźli kilkadziesiąt gramów nielegalnych środków.

źródło: policja.pl

Efektem policyjnej akcji, było zabezpieczeniektóre miały trafić na okoliczny rynek.Zatrzymani to mieszkańcy powiatu sierpeckiego (24 - 27 lat). Postawiono im zarzut wprowadzenia do obrotu narkotyków, za co grozi im do 12 lat więzienia. Dwóch z nich usłyszało zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków.