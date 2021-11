WHO: Globalne zagrożenie związane z Omikronem bardzo wysokie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oceniła, że nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron stwarza „bardzo wysokie globalne zagrożenie o potencjalnie poważnych konsekwencjach”.

„Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców, mogącą potencjalnie wpływać na dalszy rozwój pandemii COVID-19” – zauważa WHO, która w ramach doradztwa technicznego ponowiła apel do państw członkowskich ONZ o „przyspieszenie akcji szczepień w grupach o wysokim priorytecie” i „zapewnienie planów łagodzenia skutków pandemii”.



Eksperci WHO dodali, że konieczne są dalsze badania, by ustalić w jakim stopniu Omikron może być w stanie wymykać się działaniu dotychczas dostępnych szczepionek. Nie jest też na razie jasne, jaki poziom odporności na infekcję Omikronem wytwarza organizm, który przebył wcześniejsze zakażenie COVID-19 wywołane innym szczepem koronawirusa – dodano.



WHO poinformowała, że „u osób zaszczepionych przeciw COVID-19 możliwe są przypadki zakażenia, ale najpewniej w niewielkiej i przewidywalnej liczbie”.