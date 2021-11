Tak działał Newsroom 360. „Trzeba było popierać, nie miałyśmy wyjścia”

Kiedy wybuchł tzw. Strajk Kobiet, a Polska Press była jeszcze własnością Niemców, twórcy jej głównych treści realizowali konkretną politykę antyrządową – pisze tygodnik „Sieci”. W grupie organizowano „centralnie zarządzaną akcję podburzania społeczeństwa” i stworzono Newsroom 360. – My nie miałyśmy wyjścia, trzeba było popierać strajk kobiet – mówi dziennikarka pracująca wówczas w jednym z portali Polski Press.

Jak czytamy w publikacji, na początku 2018 r. w mediach będących częścią Grupy Polska Press (należącej jeszcze do Niemców) powstał duży projekt zarządzania treścią o nazwie Newsroom 360.



Autor wyjaśnia, że założenia projektu były takie, by niewielka grupa osób przygotowywała konkretne treści do zamieszczenia w portalach i serwisach grupy. Okazało się jednak, że grupa ma o wiele większe możliwości. „Garstka redaktorów mogła rozpowszechnić swój przekaz w kilka minut na całą Polskę” – czytamy.



Z publikacji wynika, że tak właśnie stało się jesienią 2020 r. gdy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości ws. aborcji eugenicznej wybuchły masowe protesty inspirowane przez tzw. Strajk Kobiet z Martą Lempart na czele.





Specjalne treści

„Osiem dni po ogłoszeniu wyroku TK na temat aborcji zespół Newsroomu 360 przygotował specjalne treści zachęcające do zaangażowania się w manifestacje” – czytamy.– przytacza autor publikacji treść jednego z newsletterów.

Dziennikarzom tłumaczono, że „naszym zadaniem jest to wyjaśnić na wszelkie możliwe sposoby”. „Sieci” wyjaśnia, że owe „wszelkie możliwe sposoby” to szczegółowe informowanie, w jaki sposób wspierać strajki, przekonywanie, że są one słuszne i popierane również przez opinię zagraniczną. Sugerowano, jakie hasła wypisywać na transparentach i plakatach – wskazano w publikacji.



„Oprócz tego zastosowano także technikę miękkiej manipulacji – propagandowe uderzenie miało iść szeroką ławą i obejmować wszelkie dziedziny życia” – podkreśla autor publikacji o Newsroomie 360.



Wskutek prowadzonej narracji w setkach serwisów – wyliczono – pojawiały się treści, w których czytelniczki straszono „piekłem” i „zakazami”. „Wszystkie te treści, z pozoru zupełnie niepolityczne, wołały jednoznacznie: idźcie demonstrować, bo inaczej obudzicie się w piekle”.



Dziennikarka pracująca wówczas w jednym z portali Polski Press mówi, że fenomen Newsroomu 360 polegał na czymś innym. „My nie tylko nie miałyśmy wyjścia, bo trzeba było popierać strajk kobiet. Dodatkowo teksty z Newsroomu 360 same umieszczały się na portalu” – mówi kobieta.