19-latka na świątecznym jarmarku straciła przytomność; obudziła się ze śladem po wkłuciu

19-letnia Anya Whitaker-Keating z Leeds uważa, że podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Manchesterze wstrzyknięto jej środek odurzający. Podczas imprezy nagle straciła przytomność i obudziła się dopiero następnego dnia. Wtedy odkryła na nodze ślad po ukłuciu igłą.

19-latka opisuje, jak 20 listopada wybrała do Manchesteru na jarmark bożonarodzeniowy. Na rynku spędzała czas razem z przyjacielem. Piła wino, gdy nagle zemdlała.



Obudziła się dopiero rano w swoim pokoju hotelowym. Według świadków zachowywała się, jakby była bardzo pijana, choć, jak twierdzi, wypiła jedynie dwie lampki wina i trochę piwa.



„Pamiętam tylko, że obudziłam się rano, pociłam się i nie wiedziałam, co się stało” – opisała Anya, cytowana przez „Daily Mail”.



19-latka zauważyła na nodze ślad przypominający ukłucie igłą. Na pogotowiu otrzymała szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.



Pobrano próbki krwi do analizy. Ale bez wyników lekarze nie są wstanie ocenić, czy dziewczynie coś podano.



19-latka całe zajście opisała w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że teraz będzie jeszcze bardziej ostrożna.



After a few drinks with a friend, she completely blacked out before waking up feeling drowsy https://t.co/LwoGKhpevd — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) November 26, 2021 Sprawą zajęła się policja. Okazuje się, że to nie pierwszy przypadek na Wyspach. Z policyjnych raportów cytowanych przez media wynika, że w tym roku tylko od wrzenia zanotowano prawie 300 tego rodzaju zgłoszeń. Dotyczyły sytuacji kiedy dodano komuś coś do drinka lub wstrzykiwano.

