Śnieg i „dwucyfrowy” mróz. Początek grudnia okiem synoptyków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dróg oraz intensywnymi opadami śniegu. Synoptycy nie mają wątpliwości: cały rozpoczynający się tydzień zapowiada się pochmurny, z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Pojawi się też silny wiatr i mróz sięgający -10 st. Eksperci ostrzegają przed trudnymi warunkami na drogach.

Poniedziałek będzie pochmurny z opadami śniegu, lokalnie śniegu z deszczem. Na Pomorzu Wschodnim może przybyć do 10 cm śniegu. Temperatura wyniesie od 0 do 5 st., jedynie na Podhalu około jednego stopnia mrozu. Uwaga kierowcy: drogi śliskie.





Zawieje i zamiecie śnieżne nad Polską

Źródło: IMGW-PIB

Niebezpiecznie na drogach będzie także we. Synoptycy zapowiadają: będzie nadal pochmurno z opadami śniegu i śniegu z deszczem, lokalnie opadami deszczu. Maksymalnie od -1 do 4 st. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 80 km/h, wysoko w górach do 100 km/h.napłynie cieplejsze powietrze, ale nadal będzie pochmurno. Na wschodzie i północy wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie opady deszczu. Maksymalnie do 9 st na zachodzie kraju. Silniej powieje na zachodzie i wybrzeżu, do 80 km/h. W górach miejscami zamiecie śnieżne.przeważać będzie duże zachmurzenie z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. W całym kraju temperatura dodatnia, 1-6 st. Na Pomorzu porywy do 90 km/h.ponownie napłynie chłodniejsze powietrze, lokalnie pojawią się opady śniegu lub śniegu z deszczem, na Podkarpaciu przejściowo opady śniegu o natężeniu umiarkowanym., w dzień do 4 st. na południu. Na Pomorzu południowo-zachodni wiatr, w porywach do 60 km/h.Koniec tygodnia przyniesie opady śniegu. Najchłodniej na Podhalu, tam spadki temperatury do –10 st., w dzień maksymalnie od -1 do 3 kresek powyżej zera.