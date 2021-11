Prowokacja białoruskich służb. MON pokazuje nowe nagranie [WIDEO]

W okolicach Mielnika na Podlasiu grupa migrantów zaatakowała polską granicę. Wszystko odbywało się pod nadzorem służb białoruskich; funkcjonariusze reżimu Aleksandra Łukaszenki uszkodzili ogrodzenie z drutu kolczastego, by umożliwić przejście cudzoziemcom. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. Resort pokazał też nagranie z nocnej akcji, na którym widać, jak polscy żołnierze naprawiają uszkodzone ogrodzenie.

Jak powiedziała por. Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej, próba siłowego forsowania granicy na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku ostatniej doby była jedyną taką większą próbą.



Dodała, że do próby przejścia doszło w niedzielę ok. godz. 18. Na ogrodzenie wykonane z concertiny rzucono drewnianą kładkę. – Żołnierze byli oślepiani latarkami i laserami. Były rzucane kamienie – i tu uwaga – przez 10 osób ubranych w mundury wojskowe – powiedziała Michalska.



Zaznaczyła, że nikt nie został ranny ani po stronie polskiej, ani po stronie migrantów. – Zaobserwowaliśmy, że w ten rejon ściągnięto ok. 20 żołnierzy białoruskich wyposażonych w kaski i tarcze – dodała.



Funkcjonariusze zatrzymali 33 osoby; wszyscy to obywatele Iraku, którzy po pouczeniu o obowiązku opuszczenia kraju zostali doprowadzeni do linii granicy.

